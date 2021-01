morto-lo-scialpinista-travolto-da-una-valanga-nel-vallone-di-stroppia

Spread the love

Una tragica notizia arriva dalle Molinette di Torino: è deceduto lo scialpinista coinvolto ieri (30 gennaio) nell’incidente avvenuto ieri sera sulle montagne di Acceglio, dove una valanga ha sorpreso un gruppo di dieci escursionisti nei pressi della Rocca Blancia, nel Vallone di Stroppia.

L’incidente si è verificato intorno a quota 2800 metri, lungo la dorsale che unisce il monte Sautron e la Rocca Praboccia, la valanga aveva un fronte di circa 50 metri ed è precipitata a valle per circa 150 metri.

L’uomo, Maurizio Orlandin, 46enne di Omegna (Vco) e vicepresidente del CAI di Omegna, è stato travolto e, purtroppo, a nulla sono valsi i soccorsi e le operazioni di recupero ad opera di Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e 118, con il successivo trasporto in ospedale in gravissime condizioni (in ipotermia dopo due arresti cardiaci). L’uomo è deceduto nella struttura torinese.