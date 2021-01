Milan, gol surreale di Ibrahimovic in allenamento: colpo da ninja – VIDEO

Gol a dir poco surreale quello di Zlatan Ibrahimovic in allenamento: a pubblicarlo è lui stesso sul proprio profilo Instagram. Un vero e proprio colpo da ninja

Infortunio Ibrahimovic, c’è la novità sul suo rientro (Foto: Getty)

Un gol davvero surreale quello compiuto da Ibrahimovic in allenamento ed a pubblicarlo, grazie ad una ripresa dall’alto, è proprio lo svedese sul proprio profilo Instagram. Su un cross pervenuto non si sa da chi (le telecamere non lo hanno ripreso), lo svedese da una posizione difficilissima arriva sul pallone con una zampata volante da taekwondo ed lo infila nell’angolino opposto a lui. Un colpo da “ninja”, come l’ha definito lui stesso. Ibrahimovic non è nuovo ad acrobazie del genere, a cui ci ha permesso di assistere nel corso della sua lunga carriera.

Milan, il futuro di Ibrahimovic

Ibrahimovic (Getty Images)

“Finché sto bene vado avanti. Ora la mia sfida è far maturare una squadra giovane, a differenza delle situazioni a cui ero abituato. Riuscirci mi dà una gioia anche superiore a quella di una vittoria”. Queste le ultime parole di Zlatan Ibrahimovic su quel che sarà il suo futuro. Ad ora, intanto, il contratto è in scadenza a giugno ma più volte tutte le parti hanno spiegato che di questo discuteranno a fine stagione in tutta serenità.

Il dt Maldini, insieme a Massara, valutano però alcuni giovani profili come erede dello svedese. Il sogno è Halaand del Borussia Dortmund che, al momento, appare inarrivabile visti gli 80 milioni di euro di costo. Piacciono anche Scamacca del Sassuolo, ma in prestito al Genoa, e Depay del Lione.