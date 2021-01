matteo,-figlio-del-tenore-andrea-bocelli:-dal-palcoscenico-al-fango

Tra i figli d’arte più noti nel mondo della musica c’è Matteo Bocelli, figlio del tenore Andrea. Dal palcoscenico al fango.

Matteo Bocelli (Instagram)

Pochi sono i personaggi che hanno scritto la storia della musica come fatto da Andrea Bocelli nel corso degli ultimi 40 anni. Tenore di professione, ma anche abile a trasferirsi su altri ambiti, riuscendo a spaziare anche nella musica pop con duetti che vengono ancora oggi cantanti a squarcia gola da tanti fans.

Si parla sempre poco della vita di Andrea Bocelli, quelli che sono stati i suoi amori ma anche i suoi figli. Enrica Cenzatti è stata la prima grande love story del cantante italiano. Una storia che ha visto dare alla luce due figli, Amos e Matteo, e terminata poi nel 2002.

Oggi Andrea vive un’altra storia importante con Veronica Berti, con la quale ha avuto la sua prima (ed unica) figlia femmina, Virginia. Ma della sua prole, quello che più si avvicina al mondo del cantante è sicuramente Matteo, il suo secondo genito.

Cantante e modello, Bocelli jr ha già all’attivo una carriera importante nonostante l’età sia ancora decisamente tenera (soli 23 anni). Una carriera iniziata da poco, ma che ha già all’attivo, ad esempio, la partecipazione come ospite al Festival di Sanremo, dove ha duettato proprio con papà Andrea.

Matteo Bocelli, dal palcoscenico al fango

Insomma, Matteo è giovane ma di belle speranze. Non potrebbe essere diversamente, viste le origini che lo legano ad uno dei protagonisti della musica internazionale. Il duetto con papà Andrea a Sanremo è soltanto uno dei passaggi della breve ma già intensa carriera di questo ragazzo.

A 21 anni è stato già in grado di firmare un contratto con la Capital Records, la casa discografica – per intenderci – di Norah Jones e Katy Perry. Ma non solo la musica: Matteo è bello e dal fisico statuario, qualità che gli hanno permesso anche di lavorare per diverse case di moda.

Tante prospettive, dunque, per il figlio di Bocelli che, al momento, è lontano dai riflettori anche a causa dei pochi eventi in programma. La pandemia ha colpito tutto il mondo della musica, e cosi sono ben altre le attività che adesso impegnato il figlio d’arte.

Non sappiamo esattamente costa stia facendo, ma negli ultimi scatti pubblicati su Instagram Matteo si lascia intravedere nel fango: sorriso sempre smagliante, e con una tuta da meccanico: alle sue spalle un auto (una gip) appunto piena di fango.

Che Matteo stia pensando di cambiare mestiere? Non proprio. Come detto, la musica vive un momento molto particolare, e chissà qualche attività starà impegnando il buon Matteo in questi mesi di stop. Ma la musica, ovviamente, resta comunque al centro del suo mondo.