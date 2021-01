le-ville-dimenticate-tra-le-colline-sabaude

Cammino nell’erba alta. Una natura selvaggia che mostra tutto il suo disappunto nel vedermi percorrere quei sentieri inondati di verde. Mi faccio strada aprendomi dei varchi tra le foglie dure, che sfrigolano sulla terra umida al mio passaggio. In lontananza, occhi grandi e neri mi scrutano curiosi. Le fauci di una creatura famelica, paiono intenzionate ad inghiottirmi. Non un mostro, nemmeno un animale selvatico. La facciata di una villa in rovina, il cui loggiato dai tratti tipicamente barocchi assume l’aspetto di una creatura fantastica.

© Paolo Abate

© Paolo Abate

Altre volte durante le mie esplorazioni in luoghi dimenticati, ho avuto l’impressione di essere osservato. Come il protagonista in un romanzo di Fitzgerald, potevo sentirmi nel contempo spettatore e attore. Edifici feriti e senza tempo, nostalgici di un passato che non può tornare uguale a se stesso, mi osservano immobili e silenziosi. Mentre squarci sulle facciate e serramenti dai vetri finemente decorati ormai in frantumi, lasciano intravedere la bellezza che sono pronti ad offrire. Cicatrici incurabili grazie alle quali interno ed esterno si uniscono in una cosa sola, inseparabili.

© Paolo Abate

© Paolo Abate