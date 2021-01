la-rivoluzione-delle-seppie-e-la-casa-di-belmondo

Dalla facoltà di architettura della London Metropolitan University a Belmonte Calabro, in provincia di Cosenza, per far rinascere il paese che conta poco meno duemila abitanti, sperimentando per la prima volta il South Learning. Il progetto della “Rivoluzione Delle Seppie” è nato nel 2017 da un gruppo di colleghi della facoltà di architettura della London Metropolitan University con l’idea di mettere in pratica un nuovo metodo di apprendimento, che andasse oltre l’accademia, applicandolo a un paesino calabrese e facendolo rivivere. Oggi, attraverso una raccolta fondi, l’associazione vuole rendere le proprie iniziative ancora più radicate nel territorio, spianando la strada a progetti futuri con finalità educative e culturali.

Il gruppo al lavoro su La casa di BelMondo

Così, ormai quattro anni fa, 23 studenti e neolaureati e 6 professori si sono trasferiti da Londra a Belmonte, scegliendo come sede l’ex Convento dei Cappucini. Ogni anno, per tre volte all’anno, 30 studenti di Architettura si ritrovano a Belmonte sperimentando nuovi percorsi creativi e di apprendimento, creando workshops, eventi, mostre e incontri coinvolgendo gli abitanti di Belmonte, accademici, migranti e studenti.

Oggi l’associazione ha deciso di lanciare una raccolta fondi sulla piattaforma Eppela per dare ulteriore concretezza al progetto, con l’obiettivo di raccogliere 20mila euro entro cinque giorni per ristrutturare il primo piano de La Casa di Belmondo, trasformando un vecchio monastero in uno spazio polifunzionale, un luogo di produzione e trasmissione di idee processi ed eventi. I lavori sono partiti nel 2019 grazie a Crossings, progetto portato avanti con la collaborazione tra l’associazione culturale Le Seppie, il collettivo di architetti Orizzontale e l’organizzazione indipendente Ex Convento.

La casa di BelMondo

Il gruppo, proprio come fanno le seppie: “Opera nei vuoti dei territori, sia fisici che virtuali, alla ricerca di gusci abbandonati occupandone lo spazio e assumendone la forma”. Quello che la pandemia ha reso una sorta di percorso obbligato per tanti studenti rientrati a casa dal Nord Italia o dall’estero, allora nasceva come il desiderio di apprendere sul campo, facendosi influenzare dal contesto di un paese della Calabria, portando quello che si era appreso nel percorso universitario e dando vita a uno scambio che aveva, e ha, come fine ultimo un processo di riattivazione sociale, culturale e urbana.