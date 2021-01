Intervista alla fotomodella Martina Zani: vivo in mio mondo come “Don Chisciotte della Mancia” un posto dove sognare

Spread the love











Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori?

Solo tanta positività e orgoglio di ciò che il tempo, le ferite, le cadute ma anche la forza, la determinazione e la voglia di vivere mi hanno portato a diventare la donna che sono adesso.

Parlaci dell’amore: cosa rappresenta nella tua vita?

L’amore è vita… Per me l’amore è semplicità. È qualcosa che ci fa stare bene con noi stessi, che ci fornisce le risposte a tutte le nostre domande. Quando trovi l’amore per te stesso, arriva tutto il resto, per me l’amore è fondamentale nella mia vita…

Cosa vorresti che le persone capissero di te?

C’è un personaggio della letteratura spagnola che mi ha sempre affascinato, e per certi versi mi somiglia, lui si chiama “Don Chisciotte della Mancia” dal romanzo di Miguel de Cervantes dove, Sancho Panza, il suo assistente è un visionario, un altruista e credo che la pace tra gli uomini sia possibile, ecco così sono io, sono molto fiduciosa nel prossimo.

Quali sono i ricordi della tua infanzia a cui particolarmente sei legata?

Il ricordo di mio papà, mancato purtroppo due anni fa, il ricordo di come giocavo con lui delle giornate passate insieme ma il ricordo più intenso è che quando arrivava a prendermi correvo in macchina e gli dicevo “papà vai, vai fai Schumacher” e insieme cantavamo “oh oh cavallo” di Roberto vecchioni

Sei favorevole e contraria alla chirurgia platica?

Sono favorevole al 100% alla chirurgia plastica

