fedez-spoilera-il-brano-di-sanremo-su-instagram.-e-adesso?

In un post (ora già rimosso) il cantante pubblica qualche secondo di “Chiamami per nome”, il pezzo con cui dovrebbe gareggiare al Festival insieme a Francesca Michielin. Scatta la squalifica?

Fedez (foto: LaPresse -Andrea Negro)

Fedez e Francesca Michielin saranno squalificati dal prossimo Sanremo? Staremo a vedere… Ma sicuramente quello che è successo oggi, sabato 30 gennaio, farà discutere. In un post su Instagram, infatti, l’artista ha pubblicato un video contenente qualche secondo del brano inedito da portare all’Ariston insieme alla collega, Chiamami per nome. La clip (rimossa dopo pochi secondi dalla pubblicazione) si apriva con alcune immagini di Fedez durante il primo giorno di prove pre-Festival in studio di registrazione insieme a Francesca Michielin. Dopo un simpatico siparietto insieme al figlio Leone, però, il cantante ha intonato qualche secondo di Chiamami per nome. Ma, a differenza di quanto fatto con alcune Instagram Stories, non ha rimosso l’audio, regalando al suo pubblico alcuni secondi di quello che sembra essere il ritornello.

Dopo pochi secondi, Fedez ha eliminato il video e pubblicato immediatamente le stesse immagini insieme a Leone (che aprivano la clip incriminata) togliendo i secondi conclusivi, quelli che potrebbero giocare a lui e alla sua compagna di viaggio la partecipazione al Festival. Anche perché il video sta già facendo il giro del web. Il regolamento è chiaro. I brani in gara devono restare inediti fino al momento della loro prima esecuzione sul palcoscenico dell’Ariston. “È considerata nuova, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, la canzone che, nell’insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario (fatte salve per quest’ultimo eventuali iniziative editoriali debitamente autorizzate) non sia già stata fruita, anche se a scopo gratuito, da un pubblico presente o lontano, o eseguita o interpretata in tutto o in parte dal vivo ovvero in versione registrata alla presenza di pubblico presente o lontano”.

Decisamente non sono giorni semplici per il direttore artistico di Sanremo, Amadeus, già alle prese con l’annoso problema della presenza o meno del pubblico all’Ariston. Come affronterà anche questo caso?