eva-grimaldi,-ospite-da-carlo-conti,-non-si-contiene:-imbarazzo-alle-stelle

Eva Grimaldi ospite dal noto conduttore Carlo Conti si rende protagonista con una battuta molto pungente che crea imbarazzo

Eva Grimaldi (Instagram)

Quest’anno torna finalmente affari tuoi, lo storico programma di Rai 1. In questo programma i premi sono contenuti all’interno dei famosi pacchi, l’ultimo che rimarrà in possesso del concorrente sarà la somma che si porterà a casa.

Per condurre questo programma come sempre abbiamo uno dei volti più iconici della televisione, Carlo Conti. Tornato dopo qualche anno di assenza questo programma l’ultima volta fu condotto da Flavio Insinna. Purtroppo si rese protagonista di alcuni episodi spiacevoli nei confronti dei concorrenti, questo pose la produzione nella spiacevole situazione di dover intervenire.

Insinna venne allontanato ed il programma non venne più trasmesso. Quest’anno finalmente possiamo tornare a gustarci uno degli show più amati dagli italiani. Questa sarà un edizione molto particolare in quanto il format è stato completamente rivisto.

Per poter partecipare non bisogna più semplicemente presentare la candidatura, ci sono dei veri e propri requisiti da rispettare. Niente di troppo complicato (forse), il gioco prevede che i partecipanti siano coppie sposate. Di consueto durante la trasmissione spesso compaiono ospiti, anche molto famosi, come accaduto in questo caso con Eva Grimaldi, che si è resa protagonista di una battuta che ha suscitato un lieve imbarzzo.

Eva Grimaldi e la battuta imbarazzante ad “Affari tuoi”

Eva è un personaggio abbastanza sopra le righe ma sempre molto apprezzato. È stata ospite della scorsa puntata di affari tuoi insieme a Anna Tatangelo, Maddalena Corvaglia e Massimo Ceccarini.

La più sobria è stata la Tatangelo, che si è limitata a fare gli auguri alla coppia in vista di questa sfida. Massimo Ceccherini invece ha creato molto imbarazzo in studio con un piccolo scherzo fatto a Noemi, moglie di Samuele (i due concorrenti) “Dille la verità, eri tu l’altra sera in quel night… ti ho visto!”, forse non particolarmente apprezzato da lei.

Ma la più esuberante è risultata ancora una volta Eva Grimaldi. L’attrice si è presentata in studio con le sfere contenenti i pacchi 3 e 4. Al suo ingresso ha indicato queste sfere, e rivolgendosi alla coppia e a i futuri concorrenti ha affermato:

“Per stare insieme, per passare tutta una vita insieme, per sempre… di queste ce ne vogliono tante!”. La battuta ha scatenato la risata dei concorrenti e del conduttore, anche se un filino di imbarazzo nell’aria si è percepito.