Chi è la compagna di Riccardo Scamarcio e perché è finita la storia con Valeria Golino

Attore e produttore cinematografico, Riccardo Scamarcio torna sullo schermo in “L’ultimo Paradiso”, il film da lui scritto, prodotto e interpretato, su Netflix dal 5 febbraio. Per lui ci sono molte novità tra cui quella di essere diventato padre durante l’estate 2020. La piccola si chiama Emily ed è nata dalla sua unione con Angharad Wood che lo ha reso padre per la prima volta.

Secondo alcune indiscrezioni Scamarcio e Wood sarebbero anche convolati a nozze lontano dagli obiettivi. Angharad Wood, manager e avvocatessa di origini londinesi, è nata nel 1974 e ha 6 anni in più di Scamarcio. L’attore l’avrebbe conosciuta qualche anno dopo la fine della lunghissima relazione con Valeria Golino nel 2018.

Già mamma di una bambina avuta in una precedente relazione, Angharad Wood è l’anima della talent & literary agency Tavistock Wood, un’agenzia di management che cura i rapporti professionali di attori e scrittori la cui sede è a Londra. Tra i clienti seguiti figurano Alessandra Mastronardi, Dominic West, Dustin Hoffmann, Eva Green, Kasia Smutniak. I due si sarebbero conosciuti per questioni lavorative.

L’attore si è lasciato alle spalle la relazione con Valeria Golino durata 12 anni. Scamarcio e Golino non hanno mai parlato pubblicamente dei motivi della loro storia ma dalle successive interviste è trapelata una certa amarezza. “Una fortissima delusione sentimentale, la più grande della mia vita. D’altra parte più c’è amore e più si soffre. Tutti diamo il peggio di noi stessi in certe circostanze”, aveva detto l’attrice in un’intervista a F.

