cartocci-siciliani:-i-cannoli…-morbidi

I cartocci siciliani o, come li chiamano a Palermo e dintorni, i macallè, sono dei buonissimi e morbidi cannoli di pasta brioche, riempiti con crema alla ricotta e gocce di cioccolato. Un mix esplosivo per questo dolce che fa bella mostra in tutti i bar e le pasticcerie dell’isola ma che si può preparare anche a casa in modo soddisfacente.

Si mangiano di solitamente a colazione, magari accompagnati dalla granita siciliana, al posto della classica brioche col tuppo e, come tradizione vuole, sono rigorosamente fritti. Chi vuole dei cartocci siciliani un po’ più leggeri può anche farli al forno.

Cartocci siciliani o macallè: la ricetta per farli a casa

Ingredienti

Per preparare circa 10 macallè vi serviranno: 200 g di farina 00, 200 g di farina manitoba, 50 g di burro, 50 g di zucchero semolato, 180 ml di latte intero, 2 uova, 3 g di lievito di birra disidratato, sale, estratto di vaniglia. Per la crema di ricotta che serve per farcirli: 500 g di ricotta fresca di pecora di ottima qualità, 230 g di zucchero semolato, 70 g di gocce di cioccolato.

Procedimento

Per preparare l’impasto dei cartocci siciliani la prima cosa da fare è inserire in una planetaria le farine, lo zucchero, il lievito, le uova già sbattute e il latte e mescolare bene fino ad ottenere un composto omogeneo e senza grumi. Solo in questo momento vanno aggiunti il burro leggermente sciolto e un pizzico di sale e l’impasto dei cartocci siciliani va ulteriormente mescolato.

Una volta ottenuto un composto omogeneo, la pasta va fatta lievitare per circa 4 ore nel forno spento e con luce accesa, coperto da pellicola.

Una volta terminata la prima lievitazione la pasta va trasferita sul piano di lavoro e ben appiattita prima di arrotolarla su se stessa come a formare un salame. L’impasto va quindi diviso in 10 porzioni uguali.

Da ogni panetto bisogna quindi ricavare un bastoncino lungo circa 40 cm, da avvolgere su un cannello di alluminio o di legno, con l’accortezza di ripiegare le estremità sotto la pasta. Ogni cartoccio va quindi fatto lievitare per altri 40 minuti, sempre nel forno spento.

Mentre i cartocci sono in lievitazione si può procedere con la preparazione della crema per farcirli. Dopo aver fatto scolare bene la ricotta va passata al setaccio e quindi mischiata allo zucchero e alle gocce di cioccolata e fatta riposare in frigo mentre i cartocci lievitano.

Mentre la crema di ricotta si raffredda si può procedere con la frittura dei cartocci siciliani. La cottura ottimale va fatta con olio di arachidi a 170°, immergendo i cartocci massimo due alla volta e friggendoli fino a quando non prendono il tipico colore rossiccio.

Dopo aver asciugato i cartocci con la carta assorbente si passano nello zucchero semolato e si fanno raffreddare prima di farcirli con la crema di ricotta: finalmente sono pronti per essere mangiati!