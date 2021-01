cardi-alla-bagna-cauda

Ingredienti

1 L latte

500 g cardi gobbi

200 g panna fresca

200 g olio extravergine di oliva

80 g burro

10 g acciughe sott’olio

3 piccole teste di aglio

Parmigiano Reggiano Dop

succo di limone

sale

pepe

Durata: 1 h Livello: Medio Dosi: 4 persone

Lavate i cardi e puliteli, eliminando le parti fibrose esterne. Immergeteli in acqua e limone per evitare che anneriscano.

Scolateli e cuoceteli in una casseruola con 3 litri di acqua fredda, 1/2 litro di latte, sale e pepe, finché la costa non sarà morbida, per 20-30 minuti.

Sbucciate l’aglio e private gli spicchi dell’anima. Immergeteli in una miscela di 200 g di acqua e 200 g di latte e portate a ebollizione, quindi eliminate il liquido e ripetete l’operazione per altre 4 volte, rinnovando il liquido ogni volta. L’aglio dovrà quasi disfarsi tra le mani. Scolatelo e frullatelo, fino a ottenere una crema liscia. Passatela al setaccio.

Sciogliete le acciughe in un pentolino, con 200 g di olio. Unite la crema di aglio e la panna, sale e pepe. Cuocete fino a portare il composto a una consistenza cremosa. Frullate di nuovo, aggiungendo anche il burro a pezzetti.

Disponete i cardi in una pirofila imburrata e copriteli con un po’ di bagna cauda, spolverizzate con parmigiano grattugiato e infornateli sotto il grill finché non saranno gratinati. Serviteli con il resto della bagna cauda.