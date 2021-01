Gli arancini prosciutto e mozzarella sono una delle mille versioni di questi gustosi bocconcini di riso, dorati e croccanti all’esterno, con un ripieno goloso all’interno.

Le ricette sono più disparate, in base alla regione in cui vi troverete, noi oggi abbiamo voluto provare a farcirli con uno dei ripieni più classici, prosciutto e mozzarella.

Chiamateli nel modo che preferite: arancini (o arancine, dipende da quale parte della Sicilia state visitando), supplì, palle di riso. Il concetto resta (più o meno) sempre lo stesso, un goloso bocconcino di riso farcito nei modi più disparati. Con il sugo, in bianco, con il burro, il ragù, i piselli.

Tante versioni per uno stesso, irresistibile, risultato.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

200 g Riso

100 g Prosciutto Cotto cubetti

100 g Mozzarella

3 Uova

q.b Farina

q.b Pangrattato

Olio Di Semi Di Arachide per friggere

Preparazione

Per preparare la ricetta degli arancini prosciutto e mozzarella, cuocete il riso in abbondante acqua bollente salata, quindi scolatelo, versatelo in una ciotola e lasciatelo raffreddare.

Tagliate la mozzarella a dadini e tenete da parte assieme ai cubetti di prosciutto cotto. Versate 2 uova nel riso freddo ed amalgamate, quindi formate delle palline e posizionate al centro un cubetto di prosciutto ed uno di mozzarella. Chiudete la pallina e passatela prima nella farina, poi nell’uovo sbattuto ed infine nel pangrattato.

Friggete in olio di semi di arachidi ben caldo, scolate e fate asciugare su carta da cucina, aggiustate di sale e servite.