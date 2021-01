Alessandra Celentano contro Lorella Cuccarini: “Mi offendi perché pensi che io sia …”

Spread the love











Ad Amici 20, le due insegnanti di ballo, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, proprio non riescono ad andare daccordo. I loro caratteri così diversi ma forti allo stesso tempo le portano a scontarsi molto duramente e ognuna delle due, giustamente, difende le proprie modalità di insegnamento e le proprie vedute e lo scontro che ne deriva è veramente duro.

Lorella Cuccarini perde la pazienza e dice ad Alessandra Celentano: “Sarò libera di fare come voglio?”

Anche nell’ultima puntata di Amici le due insegnati di ballo si sono scontrate e si sono, reciprocamente, accusate. La Celentano ha rimproverato la Cuccarini di essere troppo materna e la Cuccarini ha accusato la Celentano di “distruggere psicologicamente i ragazzi”.

Vediamo cosa è accaduto.

Questa volta a cominciare è stata Alessandra Celentano che, senza mezzi termini ha detto alla Cuccarini che lei sbaglia perché tende a difendere e a proteggere i propri ragazzi.

E allora Lorella Cuccarini non se l’è tenuta e le ha risposto :“Sarò libera di fare come voglio con i miei allievi? Io non vengo a sindacare le tue scelte e vorrei che tu non sindacassi le mie”.

Lorella Cuccarini al veleno contro Alessandra Celentano

Lorella Cuccarini, che ha dimostrato in più occasioni di avere un carattere fortissimo e di essere molto sicura di sé e delle sue scelte, ha accusato Alessandra Celentano di un qualcosa di molto pesante e le ha detto: “Non distruggo i ragazzi psicologicamente … Cerco di dargli coraggio e voglia di crescere”.

Ma Alessandra Celentano non ha accettato questo tipo di accusa e ha controbattuto così: “Questo non te lo faccio dire … tu a volte spari delle frecciatine con cui non sono d’accordo”.

E poi Alessandra Celentano ha aggiunto anche: “Tu pensi che io sia in malafede e questo mi offende”.

Anche tra gli altri professori non corre buon sangue quest’anno, infatti, anche nell’ambito canto molto spesso Rudy Zerbi se la prende con Arisa e con Anna Pettinelli. Proprio recentemente Rudy Zerbi, poiché non era d’accordo con Anna Pettinelli è andato giù pesante e le ha detto: “Ma sei matta? Stai dicendo una marea di ca…e”.

E, ancora: “Buonismo che io trovo veramente stucchevole e che sta caratterizzando una parte del programma”.

Insomma, ad Amici gli animi sono sempre molto riscaldati e da questo si intuisce, però, che ognuno crede molto in quello che fa, ci mette passione e grinta.

