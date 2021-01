affari-tuoi,-ospite-eva-grimaldi-fa-una-battuta-molto-pesante,-carlo-conti-in-grande-imbarazzo,-gelo-in-studio

Spread the love











Affari tuoi viva gli sposi è una trasmissione che sta riscuotendo tanto successo perché il pubblico, probabilmente, si immedesima nei concorrenti, una coppia di sposi che deve iniziare la loro futura vita insieme in questo momento socio politico così disastrato e fa il tifo per loro.

Un po’ a causa della pandemia un po’ per le vicende politiche che non danno affatto stabilità al paese, questo è un momento che certamente verrà studiato sui libri di scuola e chi sta vivendo la precarietà della situazione, le categoria maggiormente colpite, fa i salti mortali per provare ad avere un po’ di serenità.

L’ospite Eva Grimaldi fa una battutaccia che mette in imbarazzo Carlo Conti

L’edizione di affari tuoi viva gli sposi condotta da Carlo Conti è un pò diversa dalla edizione tradizionale di affari tuoi. Qui i concorrenti sono due, una coppia in procinto di sposarsi e di iniziare una vita insieme e i pacchisti sono personaggi famosi che sentono forte il peso della responsabilità di portare ai ragazzi concorrenti fortuna.

Ieri, ospite di Carlo Conto era, tra gli altri, Eva Grimaldi che è entrata in studio portando le sfere dei pacchi numero 3 e 4.

Appena entrata, riferendosi alle due palline che avevano i numeri 3 e 4, si è rivolta ai concorrenti Samuele e Noemi e ha detto loro: “Voglio dare un bel messaggio ma anche molto forte … per stare insieme, per passare tutta una vita insieme, per sempre… di queste ce ne vogliono tante!”

I primi secondi sono stati di imbarazzo ma poi, sia Carlo Conti che i concorrenti sono scoppiati in una fragorosa risata.

Gli altri pacchisti famosi

Oltre Eva Grimaldi, gli altri pacchisti big erano Maddalena Corvaglia, Anna Tatangelo, Massimo Ceccherini che, prendendo in giro gli sposi a modo suo, ha detto a Samuele: “Dille la verità! Eri tu l’altra sera in quel Night… ti ho visto”.

Carlo Conti che il sabato sera se la gioca contro C’è posta per te di Maria De Filippi della quale tra l’altro è molto amico, recentemente ha dichiarato che non se la sente più di condurre un programma che va in onda ogni sera ma preferisce l’impegno di una volta a settimana.

Mi piace: Mi piace Caricamento...