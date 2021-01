Verona, donna azzannata alla gola durante toelettatura: è gravissima

Una dipendente di un negozio di toelettatura è stata ferita gravemente da un cane di cui si stava occupando. Gravissime le condizioni della donna.

Si trova in gravi condizioni la donna che è stata aggredita alla gola da un cane di grossa taglia. La donna è una dipendente di un negozio di toelettatura che è stata ferita gravemente da un cane di cui si stava occupando. Il fatto è accaduto S. Martino Buon Albergo in provincia di Verona. Sul posto sono intervenuti i sanitari.

La donna si trova in gravi condizioni all’ospedale di Borgo Trento

La donna quando è stata morsa si stava occupando di lavare un cane di grossa taglia che, per motivi in corso di accertamento, all’improvviso ha aggredito l’addetta che lo stava lavando. All’arrivo dei sanitari le ferite sono apparse subito gravi. La donna è stata trasferita in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Saranno le prossime ore però a dare delle risposte sulle sue condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli ispettori del lavoro per ricostruire la dinamica. Al momento non è chiaro cosa abbia scatenato la reazione violenta del cane.

Proprio qualche giorno fa due pitbull hanno seminato il panico a Vigone. I cani sono scappati di casa e hanno aggredito altri due cani, ferendo anche la padrona di uno di questi. Poco dopo i due pitbull hanno attaccato un altro cane di una donna incinta, ma lei è riuscita a mandarli via. In Italia sono sempre più frequenti le aggressioni da parte di cani ai padroni ma non solo…