Era conosciuto al pubblico come Pavarotti, il cantante stonato di Striscia la Notizia: l’addio di Ezio Greggio

Matteo Troiano (@Twitter)

È morto a 78 anni Matteo Troiano, il ‘Pavarotto’ di Striscia la Notizia. È stato presente a più di un programma di Antonio Ricci interpretando un cantante stonato. In realtà, Troiano era un vero e proprio cantante, anche molto bravo. Cominciò da ragazzo a suonare la fisarmonica in un’orchestrina, ed è lì che nacque il suo ‘talento’: Pavarotto stonava appositamente ed esageratamente per attirare l’attenzione.

È mancato Matteo Troiano il cantante stonato che tanti anni fa avevamo ribattezzato “Pavarotto”. Fece tante ospitate a @Striscia e a #Veline . Oltre che un personaggio divertente era un signore ironico, educato, simpatico. Ci mancherà. Ciao Matteo pic.twitter.com/CL7QVDxvQE — Ezio Greggio (@EzioGreggio) January 29, 2021

Il triste annuncio è arrivato tramite Twitter da uno dei suoi compagni di avventura, Ezio Greggio che ha lavorato con lui proprio a Striscia la Notizia. “Un signore ironico, educato, simpatico. Ci mancherà”.