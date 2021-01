roberta-capua-dalla-nostalgia-al-presente:-ecco-cosa-fa-oggi

La showgirl italiana Roberta Capua si abbandona alla nostalgia di un ricordo al quale è estremamente legata

Roberta Capua (Instagram)

Roberta Capua è una conduttrice televisiva ed ex modella italiana. È divenuta nota dopo la vittoria del concorso di bellezza “Miss Italia” nel 1986.

Questo successo le valse un posto in televisione, affiancando Claudio Cecchetto nella trasmissione “Vota la voce”. In quegli anni ha sfilato come indossatrice ed è apparsa sulla copertina di diverse riviste di moda.

Nel 1998 ha iniziato la sua esperienza sulla Rai con “Mezzogiorno in famiglia” insieme a Tiberio Timperi. Qualche anno più tardi ha condotto “Unomattina”, dapprima con Luca Giurato e in seguito con Caterina Balivo.

La Capua passa a Mediaset nel 2004 ed è qui che prosegue la sua ascesa. Partecipa alle riprese di “Buona Domenica” di Maurizio Costanzo, sostituendo Laura Freddi come volto femminile. Questa sua avventura termina due anni dopo, non avendo ricevuto la conferma da parte del conduttore e venendo così sostituita da Paola Perego.

Per quanto riguarda la vita privata è nota la relazione che ha avuto con il nuotatore Massimiliano Rosolino tra il 2003 e il 2005. Circa dieci anni fa ha sposato l’imprenditore bolognese Stefano Cassoli ed insieme hanno avuto un figlio di nome Leonardo.

Che fine ha fatto Roberta Capua?

A seguito della sua maternità l’ex Miss Italia ha preso la decisione di allontanarsi dagli schermi per dedicarsi alla sua famiglia.

Per quasi un decennio non ha ricevuto incarichi, fino al 2017 quando finalmente è riapparsa in televisione nel programma culinario “Celebrity Masterchef Italia” in onda su Sky Uno. Quell’edizione è stata vinta dalla stessa conduttrice, portandola nuovamente alla ribalta.

Il successo avuto infatti le ha permesso di ottenere la conduzione di due trasmissioni tv su La7. Su quest’emittente presenta dal 2019 “L’ingrediente perfetto”, altro show a tema gastronomico.

L’ex modella recentemente si è mostrata malinconica, attraverso il suo profilo Instagram. Una sua recente pubblicazione la ritrae durante una sfilata “Blumarine”, datata 1988.

Nella didascalia che accompagna la foto afferma appunto di avere “nostalgia di quei tempi, anche nelle storie”. Questa frase ci da l’idea di quanto sia legata al periodo che l’ha vista protagonista sulle passerelle, sentendone la mancanza a distanza di oltre 30 anni.

La carriera da modella è ormai un capitolo chiuso della vita della Capua, la quale però è tornata a mettersi in mostra sui piccoli schermi alla guida del suo programma, in attesa di possibili futuri incarichi.