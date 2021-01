Spread the love











Paris Hilton ha scelto la fecondazione in vitro per diventare mamma e le sue parole sull’esperienza con il trattamento stanno facendo il giro del mondo intero. Paris Hilton lo ha rivelato solo recentemente, anche se era progettato da mesi: ha iniziato la fecondazione in vitro per avere due gemelli, maschio e femmina. Un argomento che […]

L’articolo Paris Hilton diventerà mamma con la fecondazione in vitro: “È stata dura” proviene da Leggilo.org.

