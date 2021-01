Le lasagne asparagi e gamberetti sono un primo piatto di pesce perfetto per ogni occasione.

In questa ricetta il gusto deciso degli asparagi incontra quello dolce dei gamberi, il tutto avvolto da una cremosa besciamella che renderà il piatto ancora più ricco di sapore.

Il colore verde chiaro di questa besciamella fa di questo piatto una gioia per occhi e animo e una golosità al palato.

Se trovate il formaggio affinato nel fieno da sostituire al parmigiano donerete una complessità di sapore maggiore e i profumi di questo formaggio importante ma delicato faranno onore ai gamberi.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 35 minuti

Tempo totale: 65 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

1 kg Asparagi verdi

300 g Gamberi

1 confezione Pasta tipo lasagne pronte

250 g Parmigiano Reggiano o formaggio affinato nel fieno

3 spicchi Aglio

50 g Farina 00

50 g Burro

700 g Latte

q.b. Sale

q.b. Pepe

q.b. Noce Moscata

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta delle lasagne asparagi e gamberetti, spellate con l’apposito attrezzo o con un pelapatate i gambi degli asparagi, partendo da metà asparago e arrivando alla fine.

Tagliate i gambi degli asparagi a piccole rondelle conservando intatte le punte che sono più morbide e sensibili al calore.

In una padella scaldate tre cucchiai d’olio con i tre spicchi d’aglio in camicia, quando l’aglio inizia a rilasciare il suo profumo toglietelo e aggiungete le rondelle di asparago, salate e pepate.

Coprite gli asparagi, abbassate la fiamma e fate stufare dolcemente fino a che gli asparagi saranno morbidi.

Nel frattempo preparate la besciamella. In un piccolo tegame fate sciogliere il burro a fuoco dolce, aggiungete la farina mescolando per non formare grumi, poco alla volta e sempre mescolando incorporate il latte.

Portate a bollore e fate sobbollire piano per circa 5 minuti, aggiustate di sale e insaporite con una grattugiata di noce moscata. Il composto sarà piuttosto morbido perché utilizzando delle lasagne non precotte abbiamo bisogno di una besciamella più liquida per cuocerle nel forno.

Togliete la besciamella dal fuoco, aggiungete gli asparagi e frullate con un frullatore ad immersione, mettete da parte.

Condite i gamberi e le punte degli asparagi crude con sale, pepe e olio extravergine, mettete da parte.

Grattugiate il formaggio.

Preriscaldate il forno a 180° e cominciate a comporre la lasagna.

Disponete sul fondo un leggero strato di besciamella, coprite con le lasagne, di nuovo besciamella e una spolverata di formaggio.

Continuate ad alternare besciamella, lasagne e formaggio fino a che terminerete gli ingredienti. Infornate per circa 20 minuti o fino a che il pasticcio inizi a presentare una leggera crosticina, sfornatelo e copritelo con i gamberi e le punte degli asparagi, infornate per altri 10 minuti.

Sfornate, fate riposare per qualche minuto e servite.