LA CRISI SPIEGATA DA “OSHO”- Federico Palmaroli

Byoblu ha incontrato Federico Palmaroli, meglio conosciuto come “Osho”, geniale vignettista che in questi anni ha messo in luce gli aspetti più grotteschi della politica italiana e internazionale attraverso i suoi meme. Ha iniziato aggiungendo delle didascalie in dialetto romanesco alle fotografie del noto guru indiano e nel giro di pochi mesi ha spopolato sul web. In seguito, più per necessità che per scelta, ha ripiegato sulla satira politica e da lì il successo è dilagato.

“Certo, per il mio fegato andava meglio con Osho perché almeno non rompevo le scatole a nessuno: quando iniziai con la politica i vari schieramenti hanno cominciato chi ad amarmi, chi a odiarmi. Poi in Italia c’è molto questa necessità di schierarsi e di catalogare chiunque con delle etichette”.

Nonostante le polemiche, da cui però è sempre uscito a testa alta, la satira ha permesso a Palmaroli di elaborare una personale narrazione della vita politica, trasformandola in vero e proprio show, da una parte surreale e grottesco, ma dall’altra più autentico e vicino alla realtà di quello delle analisi ufficiali.

Byoblu ha colto l’occasione per farsi raccontare l’attuale crisi di governo dal suo punto di vista: “Le crisi offrono tanti spunti, accadde anche con la crisi del governo gialloverde. Per me diventano un momento topico perché ci sono tante immagini, carrellate di personaggi, situazioni particolari. Poi le crisi in Italia sono abbastanza frequenti, non è come se fosse caduto un meteorite sulla terra”.

Claudio Messora