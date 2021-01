Ilary Blasi baciata dal sole dopo la doccia: sogno ad occhi aperti – FOTO

La bella Ilary Blasi ha appena reso pubblico il suo ultimo scatto dopo aver fatto una doccia: è semplicemente divina

Dopo essersi rilassata sotto la doccia, Ilary Blasi ha appena reso pubblicata la sua ultima foto su Instagram. Un’immagine scattata in un momento di totale relax con il viso completamente illuminato dal sole e gli occhi chiusi. Uno spettacolo divino per tutti i suoi numerosi follower che a pochi minuti dalla pubblicazione del post si sono già sbizzarriti con la fantasia scrivendo commenti di ogni sorta. “La perfezione”, “Sei bellissima”, “Opera d’arte” sono gli appellativi che ogni seguace della presentatrice le regala sul social network. Un make up leggero le contorna gli occhi e un orecchino che esce dall’asciugamano impreziosisce il suo volto illuminato dal sole. Uno spettacolo e un sogno ad occhi aperti. La didascalia breve e concisa ha descritto alla perfezione il momento di relax a casa: “Living at home”.

Ilary Blasi e la battuta di suo marito Francesco Totti

Non è la prima foto che Ilary Blasi pubblica in un momento di pace e tranquillità. Di solito è sempre presa dai suoi impegni quotidiani: ha lanciato infatti un web uno show tutto suo chiamato “Fashion or Trashion”, dove insieme a dei giurati recensisce gli outfit dei Vip più noti del mondo dello spettacolo. Inoltre a breve partirà “L’Isola dei famosi”, che la vedrà impegnatissima dato che sarà lei la conduttrice del programma dei naufraghi. Pochi giorni fa la bella Ilary si è concessa un altro momento di relax e si è fatta ritrarre seduta su una poltrona mentre beve un tè caldo.

Nella didascalia ha scritto: “Siediti, respira e ascolta il tuo cuore”. Un pensiero poetico che è piaciuto a molti follower ma su cui suo marito Francesco Totti ha scherzato scrivendo: “Quante cose devi pensare in un attimo”.