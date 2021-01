gli-studenti-della-columbia-scioperano,-chiedono-uno-sconto-del-10%

Gli studenti della Columbia University, college dell’Ivy League, in sciopero: hanno deciso di non procedere al pagamento della retta per il semestre primaverile fino a quando l’ateneo non ridurrà i loro costi del 10%.

Oltre 1.100 studenti hanno già aderito all’iniziativa contro la Columbia che, a differenza di altre università americane, tiene la grande maggioranza dei suoi corsi online consentendo solo a un ristretto numero di studenti di entrare in classe. Le lezioni online, secondo gli studenti, non valgono una retta fino a 80.000 dollari l’anno, quanto costa la Columbia. Uno sconto del 10% – è la loro idea – è in linea con quello concesso da altre università.