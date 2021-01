giulia-de-lellis-contro-la-gregoraci:-“che-tristezza”

Giulia de Lellis, una delle protagoniste principali della seconda edizione del Grande Fratello Vip, è tornata a parlare del programma condotto oggi da Alfonso Signorini. In particolare, l’influencer ha commentato il momento in cui Pierpaolo Pretelli ha incontrato Elisabetta Gregoraci, definendolo una vera “tristezza”.

Giulia de Lellis è stata una delle protagoniste principali dell’edizione del 2017 del Grande Fratello Vip, scelta come prima finalista dal pubblico, era stata spesso indicata come la probabile vincitrice del reality, dato il grande sostegno ricevuto al televoto dalle sue fan. In realtà, poi, non era arrivato nemmeno il “podio“, ma quell’esperienza l’ha lanciata definitivamente nella sua carriera da influencer, che oggi porta avanti con determinazione e successo, pur tra le tante critiche.

Dopo molto tempo, Giulia de Lellis, proprio tramite il suo profilo Instagram, è tornata a parlare del Grande Fratello Vip, commentando in diretta alcuni momenti dell’ultima puntata del reality e in particolare, dicendo la sua sul momento in cui Pierpaolo Pretelli ha incontrato nuovamente Elisabetta Gregoraci.

Leggi anche: Giulia De Lellis: dedica d’amore ma non per Andrea Damante

Una delle vicende che ha tenuto banco in quest’edizione è stata infatti quella che vede protagonisti Pierpaolo ed Elisabetta, tra cui c’è stata una forte sintonia nella casa, ed ora anche Giulia Salemi, che ha iniziato una storia con Pretelli, dando vita a un vero e proprio triangolo amoroso.

Giulia de Lellis difende Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli

Commentando il momento in cui Pierpaolo ha incontrato Elisabetta, Giulia de Lellis ha sottolineato come sia stato un gesto poco carino fatto dalla trasmissione dei confronti di Giulia Salemi, verso cui non non c’è stata né sensibilità né rispetto, incitando anzi Pierpaolo a sfruttare quegli istanti in cui si trovava da solo con la Gregoraci per parlare a cuore aperto.

“Lasciassero stare questi due ragazzi“, ha detto Giulia de Lellis, riferendosi alla storia d’amore appena nata tra Pierpaolo e Giulia Salemi, verso cui si sarebbe aspettata un maggiore rispetto da parte del Gf Vip, nonostante le esigenze televisive portino ad enfatizzare il più possibile le dinamiche createsi all’interno della casa.

In chiusura, l’influencer ha specificato di aver ironizzato sulla puntata, sapendo benissimo come funziona la televisione e cosa devono inventarsi coloro che lavorano dietro un programma come il Grande Fratello Vip, sottolineando quindi come la produzione non stia facendo tutto questo “contro” i Prelemi, ma semplicemente per esigenze di tipo televisivo.

Potrebbe interessarti: Giulia De Lellis e Damante si sposano nel 2021?