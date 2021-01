Gabriel Garko in ospedale: nuovo annuncio sul suo stato di salute da parte del famoso attore ed ex modello di Torino.

Gabriel Garko (screenshot da Instagram)

Nella giornata di ieri aveva spaventato i suoi fan con una Storia che lo ritraeva in ospedale con una flebo e oggi Gabriel Garko fa chiarezza sul suo stato di salute. Il famoso attore ed ex modello di Torino, infatti, ha da poco rassicurato tutti e ribadito che non esiste alcun tipo di problema. I suoi tantissimi sostenitori e non solo, dunque, possono tirare un grande sospiro di sollievo.

Gabriel Garko in ospedale: nuovo annuncio su Instagram

Ecco quanto ammesso dallo stesso Gabriel Garko in una Storia pubblicata in queste ore sulla sua pagina Instagram: “Volevo dirvi che sto benissimo, la flebo che ho fatto ieri era per un reintegro di liquidi… un bacio a tutti buon weekend e grazieeeee”. In ogni caso, seguiremo con grande attenzione questa vicenda e vi terremo aggiornati in caso di novità di rilievo.