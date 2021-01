ex-concorrente-di-temptation-island:-“loro-studiano-chi-deve-essere-la-vittima-e-chi-il-carnefice”,-poi-fa-altre-dichiarazioni-choc

Sofia Calesso ha conosciuto la notorietà grazie alla partecipazione alla settima edizione di Temptation Island, dove ha avuto modo di conoscere ed approfondire la relazione con Alessandro Medici.

I due, abbandonato il gioco, hanno attraversato qualche periodo di incertezza fatto di repentini tira e molla, ma ora sembrano aver ritrovato la serenità e l’armonia di coppia necessarie per cominciare a programmare in maniera seria il loro futuro che, stando alla Calesso, prevederebbe anche un matrimonio.

Intervistata da Meteoweek.com e riportato da Isa&Chia, Sofia Calesso si è tolta qualche sassolino dalle scarpe, rivelando alcuni strani retroscena su Temptation Island; secondo la donna, la produzione avrebbe riservato un trattamento di favore ad alcune sue ex colleghe, in particolare a Manila Nazzaro e ad Antonella Elia:

“Gli atteggiamenti degli autori erano impari: ad esempio, quando una di loro due fece un’esterna, lei parlava del suo fidanzato e prima di mandare in onda il segmento la produzione le chiedeva il permesso di farlo; a noi altre, invece, gli autori non hanno mai chiesto il permesso per nulla.”

Ma non solo

Poi, nella presentazione, hanno mandato in onda che sono stata io a sbagliare nei riguardi di Alessandro, ma non hanno mandato in onda che lui è stato con un’altra da luglio a ottobre. Non si capisce niente, loro studiano chi deve essere la vittima e chi il carnefice. […] Questo ti fa capire che palleggiano in base al loro disegno e questo, io e lui (Alessandro Medici, ndr), lo abbiamo capito così come tante altre coppie.

Anche dietro al ruolo di Antonella Elia all’interno del Grande Fratello Vip, Sofia Calesso suggerisce la possibilità che potrebbe esserci lo zampino di qualcuno che calchi la mano dell’opinionista:

“Secondo me al Grande Fratello Vip, Antonella Elia è stata imboccata da qualcuno; quello che ha detto non è tutta farina del suo sacco. Antonella è una donna molto intelligente, mi suona strano quello che ha detto su Elisabetta Gregoraci e su Samantha De Grenet.”

Ma non è tutto… l’ex di Temptation Island ne ha anche per una delle attuali concorrenti della casa più spiata d’Italia: Carlotta Dell’Isola, della cui partecipazione, Sofia mette in dubbio il motivo:

“Anche io come Carlotta ho fatto Temptation Island e conosco bene i termini contrattuali del programma. Il nostro contratto scadeva il 30 di novembre; da quel momento eravamo più libere, e loro, avendo fatto il programma con Alessia Marcuzzi, avevano la scadenza del contratto l’1 gennaio; Carlotta però è entrata prima al Grande Fratello Vip. La mia domanda allora è: come ha fatto Carlotta ad entrare nella casa prima della scadenza del contratto, se noi, prima della scadenza, non eravamo libere nemmeno di fare delle sponsorizzazioni? Cioè, da contratto lei non dovrebbe essere lì dentro, quindi significa che c’è lo zampino di qualcuno; probabilmente Carlotta ha delle conoscenze ai piani alti.”

Non è la prima volta che la Calesso si lascia andare ad insinuazioni di questo tipo: un paio di mesi fa, sostenne che Carlotta Dell’Isola fosse la preferita di Maria De Filippi.

Sofia nomina anche Alessia Marcuzzi come possibile “mecenate” di Carlotta Dell’Isola:

“Facchinetti che le ha fatto da agenzia, la Marcuzzi che la conosceva da prima. Mi suona tutto molto strano. Ci sarebbe anche un altro nome da fare, ma non posso dirlo, perchè sono in una delicata fase di trattativa. Ho anche dovuto ricorrere ad un avvocato, perchè mi sono arrivate delle minacce.”

La Calesso affonda ulteriormente il colpo:

“E ti dirò di più, Carlotta sarebbe dovuta essere nella nostra edizione di Temptation Island, ma essendoci già due vip l’hanno spintonata nell’edizione successiva, in modo che potesse brillare ancora di più ed arrivare, poi, a due puntate del Maurizio Costanzo Show ed al Grande Fratello Vip. Qualcuno mi ha detto che Carlotta, molto probabilmente, arriverà addirittura in finale, il che è scioccante. Nella casa Carlotta è completamente diversa rispetto a come l’abbiamo conosciuta noi.”

I dettagli contrattuali stanno parecchio a cuore alla Calesso che porta in causa anche Speranza Capasso, ex di Temptation Island: