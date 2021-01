diletta-leotta-e-can-yaman,-il-web-commenta-il-flirt-e-daniele-scardina-dice-“attenti-al-…”

Spread the love











Sono giorni che gira l’indiscrezione che vorrebbe Can Yaman e Diletta Leotta molto presi l’uno dell’altra, trascorrere tanto tempo insieme e condividere le stesse camere d’albergo. Diletta Leotta ha smentito ma le fotografie che girano in rete e sui giornali sembrano parlare chiaro e dire il contrario di ciò che sostengono i diretti interessati.

Il web commenta il flirt tra Can Yaman e Diletta Leotta e Daniele Scardina risponde

Al web, come si sa molto bene, non sfugge davvero niente e in tanti hanno detto la loro su questa che sembra essere la più fresca storia d’amore tra vip.

Daniele Scardina e Diletta Leotta, come tutti ben sanno, sono stati fidanzati a lungo , poi si sono lasciati e sembrava che dopo la partecipazione del pugile a Ballando con le stelle tra i due ci fosse stato un ritorno di fiamma ma poi di nuovo sono apparsi distanti. Ed è stato a questo punto che si è intromesso Can

Yaman trovando spazio in un rapporto, ormai, al termine. Sul web hanno scritto così a Daniele Scardina: “Attento al turco” e Scardina, per tutta risposta ha scritto così: “Attenti al lupo, attenti al lupo” citando una celebre canzone di Lucio Dalla che tutta Italia conosce molto bene.

Al web è apparso che questa battuta di Scardina abbia dimostrato che il pugile non stia soffrendo ma, al contrario, che abbia trovato la sua serenità anche lontano dalla ex fidanzata e che le foto che girano in questi giorni sui giornali e che ritraggono di Diletta Leotta e Can Yaman sempre insieme non gli diano affatto fastidio.

Diletta Leotta ha parlato di Daniele Scardina

Un po’ di tempo fa, quando la storia tra Diletta Leotta e Daniele Scardina era già al capolinea, lei aveva dichiarato, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Chi diretto da Alfonso Signori: “Non rinnego niente, fra noi c’è stato un amore profondo. Perché ho descritto nel mio libro (Scegli di sorridere) come ‘il mio amore’ nonostante fra noi sia finita? In fondo, quando ho iniziato a scrivere il libro stavamo ancora insieme e in quel momento erano i miei sentimenti, quindi non sarebbe stato giusto toglierlo”.

