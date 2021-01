cristiano-ronaldo-e-georgina-rodriguez:-il-bagno-di-coppia-a-luci-rosse

Spread the love











Continuano a fare scandalo Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: dopo le polemiche per aver violato il dpcm ed essere scappati in vacanza, questa volta a fare scalpore è stato il loro bagno di coppia a luci rosse. Ecco il video Leggi anche–> Cristiano Ronaldo viola il dpcm e parte per Courmayeur. Carabinieri indagano Continuano a […]

