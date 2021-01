crisi-di-governo,-cosa-accade-adesso?

29 gennaio 2021 – Era questo l’ultimo giorno delle consultazioni, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiuso il giro incontrando la delegazioni del Movimento 5 Stelle. Il Capo dello Stato dovrà adesso decidere se esiste una maggioranza sufficiente per dare ancora l’incarico a Giuseppe Conte di formare un nuovo Governo, il “Conte-Ter”, o se invece affidare un mandato esplorativo ad un’altra personalità, così come sembra aver chiesto il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Ma quali sono gli scenari politici più probabili?

È chiaro che il nostro Presidente della Repubblica non ha poteri illimitati e deve quindi sempre muoversi entro i limiti della Costituzione. Completato il primo giro di consultazioni, Mattarella potrebbe identificare una maggioranza attorno a un nome, un soggetto al quale conferire l’incarico. È uno scenario che al momento appare però poco probabile a giudicare dalle dichiarazioni dei leader di partito. Non sarebbe così da escludere un secondo giro di consultazioni.

Dal mandato esplorativo a un governo di larghe intese

Ma se dopo questa prima tornata il nome di Conte dovesse ancora essere ritenuto “spendibile”, quindi in grado di far confluire attorno a sé una maggioranza stabile, magari anche politica e non solo numerica, il Capo dello Stato potrebbe subito dargli un pre-incarico o un incarico pieno. Quali le differenze?

La prima soluzione sarebbe solo un modo per esporre la persona il meno possibile, per sondare il terreno e capire se esiste una maggioranza in Parlamento pronta a sostenerlo. Se il tentativo dovesse fallire, un’altra strada potrebbe essere quella di un incarico esplorativo ad uno dei presidenti delle due Camere (crescono le quotazioni di Roberto Fico) con lo scopo di “fornire indicazioni utili al Presidente”, capire cioè dall’interno dell’Aula come le diverse compagini politiche intendono muoversi per risolvere la crisi.

Non è infine da escludersi un ruolo decisamente più attivo da parte del Capo dello Stato, un po’ come accadde con Scalfaro per i governi Amato e Ciampi, o con Napolitano per Mario Monti. E questo aprirebbe le porte ad un governo di larghe intese o un governo istituzionale, così come sostengono diversi costituzionalisti, vista anche la necessità degli affari correnti di notevole importanza per di più in un contesto di emergenza sanitaria ed economica.

Claudio Messora