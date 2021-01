Coronavirus nel mondo, in Portogallo rimasti solo 7 posti letto in terapia intensiva. Usa, da lunedì obbligo di mascherina sui trasporti pubblici

Il 1° febbraio riaprono i Musei Vaticani

“È ufficiale: i Musei Vaticani riaprono le loro porte al pubblico da lunedì 1° febbraio”. È quanto confermano le Gallerie Pontificie. “Dopo 88 giorni di chiusura, lunedì sarà finalmente possibile tornare a visitare le Collezioni Vaticane tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, con ultimo ingresso alle ore 16:30”. La prenotazione è obbligatoria e sarà possibile effettuarla direttamente dal sito dei Musei. Prima del Covid, “solo i bombardamenti su Roma nell’estate del 1943 erano riusciti nella nefasta impresa di far chiudere i battenti del Museo per un periodo ancora più lungo (14 mesi) di quello appena sofferto”.

Allarme in Portogallo: quasi esauriti i letti in terapia intensiva

I dati del Ministero della Salute hanno mostrato che su 850 posti letto in terapia intensiva assegnati a casi di Covid-19 sulla terraferma, ne sono occupati 843. Il numero di infezioni giornaliere ieri era di 12.435, in calo rispetto al record di giovedì, mentre ci sono stati 293 morti.

Usa, da lunedì obbligo di mascherina su tutti i trasporti pubblici

Le autorità sanitarie americane hanno emesso un ordine che richiede l’uso della mascherina su tutti i trasporti pubblici. La misura arriva dal Centers for Disease Control and Prevention ed entrerà in vigore lunedì. Vi si afferma che i passeggeri di aerei, treni, autobus, metropolitane, traghetti e taxi devono usare una mascherina in grado di coprire il naso e la bocca durante i loro spostamenti, ma anche mentre attendono in aeroporti e stazioni.

Usa, cancellato il festival di Coachella

Il famoso festival musicale americano di Coachella, in calendario ad aprile in California, è stato cancellato per il Covid. Il timore è infatti che l’appuntamento possa essere un evento scatenante per una nuova ondata di contagi. Di solito vi partecipano “centinaia di migliaia di persone da vari Paesi” e questo, spiegano le autorità sanitarie Usa, potrebbe aumentare il rischio di contagio. Coachella si tiene storicamente in due fine settimana di aprile nel deserto californiano.

Canada, in quarantena viaggiatori in arrivo

I viaggiatori in arrivo in Canada dovranno mettersi a proprie spese in quarantena in hotel, mentre le compagnie aeree sospendono i voli per le destinazioni meridionali. Lo ha annunciato il primo ministro Justin Trudeau, rafforzando ulteriormente le restrizioni per rallentare la diffusione del Covid-19. I nuovi arrivati dovranno pagare per la quarantena negli hotel per un massimo di tre giorni sotto stretta supervisione, ha detto in una conferenza stampa. Ottawa sta anche intensificando i test mentre le compagnie aeree canadesi hanno accettato di cancellare i voli verso destinazioni come il Messico e i Caraibi fino alla fine di aprile. “Ora non è il momento di volare”, ha detto Trudeau.

Per settimane, Trudeau ha esortato i canadesi a cancellare qualsiasi programma di viaggio imminente, avvertendo che stava arrivando una stretta. “Mettendo in atto queste dure misure ora, possiamo aspettarci un momento migliore in cui tutti possiamo pianificare quelle vacanze”, ha detto. A partire dalla prossima settimana, tutti i voli in arrivo per il Canada potranno atterrare in uno dei quattro aeroporti indicati: a Montreal, Toronto, Calgary e Vancouver. Oltre ai test di pre-imbarco già richiesti, i viaggiatori “il prima possibile nelle prossime settimane” riceveranno un test PCR obbligatorio all’arrivo.

Messico, “Il Canada non sospenda i voli, grave crisi economica”

Il Messico ha esortato il Canada a ritirare quanto prima la sospensione dei voli, annunciata dal premier Trudeau per cercare di fermare la diffusione del Covid-19, avvertendo che potrebbe causare una “profonda crisi economica. Il governo messicano auspica che il provvedimento “possa essere ritirato il prima possibile per evitare una profonda crisi economica nella regione”, ha detto in un comunicato il ministero degli Esteri.

Variante brasiliana presente in 91% casi in Amazzonia

Il nuovo ceppo brasiliano del coronavirus è già presente nel 91% dei casi analizzati nello Stato di Amazonas (nord). La ricerca, condotta dalla Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz), uno dei principali centri in America Latina, rivela una rapida diffusione della nuova variante amazzonica che potrebbe indicare un maggiore potere di trasmissibilità. A dicembre, quello battezzato “P.1” è stato rilevato nel 51% dei campioni analizzati nei laboratori e nella prima metà di gennaio quella percentuale è balzata sostanzialmente al 91%, il che conferma che è diventata la stirpe predominante in Amazzonia. In questo senso, il fatto che condivida mutazioni con ceppi originari del Regno Unito e del Sud Africa, e che sia stato riscontrato più frequentemente negli studi genetici, suggerisce che sia “piu’ trasmissibile”, secondo Felipe Naveca, ricercatore di l’Istituto Leonidas. & Mari’a Deane (Fiocruz Amazoni’a).