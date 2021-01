coronavirus:-ad-alba-7-decessi-da-inizio-2021

Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 70, di cui 11 ricoverati. I decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia sono 48. I guariti da inizio pandemia sono 677.

I dati si riferiscono alla piattaforma Covid-19 a cui hanno accesso i Comuni realizzata dal Csi per la Regione Piemonte.

“La piattaforma regionale ha aggiunto, registrandoli solo in questi ultimi giorni, diversi decessi per Coronavirus relativi ai mesi di novembre e dicembre. Sette, invece, sono gli albesi morti da inizio 2021. Ribadiamo, ancora una volta, la nostra vicinanza a tutte le famiglie colpite da un lutto durante questa terribile pandemia – afferma il sindaco Carlo Bo -. Il numero di persone attualmente positive è sceso nettamente e da diversi giorni all’ospedale Ferrero nessun malato Covid è ricoverato in terapia intensiva. Per quanto riguarda le vaccinazioni, infine, nel territorio dell’Asl Cn2 sono state già 5833 le dosi di vaccino somministrate, di cui 876 sono seconde dosi”.

