Carlo, re della musica e figlio della più bella attrice italiana: Ecco chi è

Carlo Ponti è il figlio di una famosissima attrice che fu un vero e proprio simbolo di bellezza in quegli anni, andiamo a conoscerlo meglio

C. Ponti (Instagram)

Carlo Ponti è il figlio della famosissima attrice napoletana Sophia Loren, pseudonimo di Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone e del produttore Carlo Ponti. Grazie alla sua grande carriera viene considerata una delle donne più importanti che abbiano solcato il grande schermo.

Inizia la sua avventura in questo ambito da giovanissima, negli anni 50, grazie ai ruoli in commedie come Pane, amore e…Nel 1960 arriva la consacrazione. Con la regia di Vittorio De Sica interpreterà un ruolo ne “La ciociara” che gli valse addirittura il premio Oscar.

Nel 1991, dopo una seconda candidatura all’ambito premio cinematografico, le viene conferita un onorificenza alla carriera (Oscar alla carriera). La sua vita privata fece parecchio discutere. Nel 1950 ad esempio è famoso il suo flirt con Carlo ponti.

I due si conobbero quando lei era appena quindicenne. Lui era sposato ed aveva già due figli ma decise comunque di lasciare la moglie per Sophia. Tuttavia in Italia non era consentito il divorzio e i due, che nel frattempo vivevano ad Hollywood, se fossero rientrati in Italia avrebbero rischiato l’arresto.

Dal loro amore nacquero due figli, uno dei quali venne chiamato come il padre.

Carlo Ponti, appassionato di musica inorgoglito da sua madre

Carlo Ponti (junior) non poteva che essere un personaggio di spicco dello spettacolo. Ha lavorato presso il Conductor’s Institute ad Hartford, negli Stati Uniti sotto la direzione di Harold Falberman dal 1994 al 1996.

Ad oggi è un famosissimo direttore d’orchestra e fa della musica non solo la sua passione ma una vera e propria professione. Fu direttore associato dell’Orchestra nazionale russa e direttore musicale e primo direttore della San Bernardino Symphony dal 2001 al 2012.

Nel 2013 fonda l’Orchestra dei virtuosi di Los Angeles, un ensemble che mette in luce il valore educativo della musica, della quale è dirigente e primo direttore d’orchestra.

Carlo pubblicò anche due incisioni in collaborazione con l’orchestra russa. È molto attivo anche sui social, dove oltre che le varie foto in cui si esibisce ha pubblicato una foto molto particolare. La protagonista è la madre, sulla quale uscirà a breve un lungometraggio diretto dal fratello Edoardo.

Per loro si sa, le figure dei genitori sono state fonte d’ispirazione ed anche loro non sdegnano mai di rendergli omaggio.