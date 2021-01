Spread the love











Hanno lasciato senza parole le dichiarazioni dell’attrice Brigitte Bardot che si è espressa sul Covid-19 e sul vaccino in modo decisamente insolito: ecco le sue parole nell’intervista per “Oggi”. Brigitte Bardot è tornata nuovamente sotto i riflettori a causa delle sue recenti dichiarazioni che ha rilasciato in un’intervista per il settimanale rosa “Oggi” a proposito […]

L’articolo Brigitte Bardot: “Il Covid è un bene, siamo troppi sulla Terra” proviene da Leggilo.org.

