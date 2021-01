Belen Rodriguez: ecco l’enorme indizio | Svelato il sesso del bambino

Belen Rodriguez e la sua presunta gravidanza di recente stanno suscitando parecchio interesse, intanto spunta un’ipotesi sul sesso del bimbo

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez di recente sta facendo parlare molto di se. La showgirl argentina è da sempre abituata a creare scandali, come quando si fece fotografare insieme ad un inorgoglito Corona che la sfoggiava quasi come un trofeo sulle spiagge di Formentera.

Da sempre al centro delle cronache rosa, soprattutto quando si parla di uomini. Prima di conoscere il suo attuale ragazzo ha avuto l’occasione di frequentare personaggi di spicco del mondo dello sport e dello spettacolo. Marco Borriello, ex calciatore di Roma e Juventus, e Andrea Iannone, pilota in MotoGp, per non parlare del ballerino Stefano De Martino, padre di suo figlio.

Per questo motivo molti dei suoi fan, e soprattuto gli haters, non vollero credere alla sua relazione con Antonino Spinalbese. Lui che era “solo” lo stylist delle celebrità non poteva aver conquistato una delle donne più belle e desiderate dal pubblico.

Leggi anche—> Belen Rodriguez ormai è immersa nella tempesta: non riesce a uscirne

Leggi anche —> Belen Rodriguez ufficiale: è incinta del suo secondo bambino

Ed invece a quanto pare non solo è riuscito a conquistarsi l’amore della Rodriguez, di recente si parla anche di una presunta gravidanza, della quale lei stessa sembra mandare qualche indizio.

Belen Rodriguez, spunta l’indizio: sarà un maschietto?

Belen come sappiamo è molto attiva sui social, dove ama interagire con chi la segue, mostrando anche molti lati della sua vita privata. Di recente però anche i fan sembrerebbero aver qualcosa da recriminare sul suo comportamento. Secondo molti di loro, come possiamo leggere dai commenti sotto i suoi post, la showgirl sta marciando un po troppo su questa storia.

Leggi qui —> Belen Rodriguez e il suo regalo da 30.000€: Ecco cos’è – FOTO

Sono molti i post in cui ci sono indizi fraintendibili della sua presunta gravidanza, mai confermata da lei. Su Instagram ad esempio ha condiviso una foto molto particolare, dove potrebbe aver ancora una volta lasciato un grosso indizio.

La foto ritrae un paesaggio con un cielo limpido ed azzurro, nella didascalia riporta: Celeste. I fan più accaniti hanno subito dedotto che sia riferito al colore del fiocco. Sebbene non sia ancora uscita allo scoperto su questo argomento sembra lanciare un po troppi segnali ed intanto questa notizia va avanti da 4 mesi.

Se la cosa le avesse dato realmente fastidio probabilmente avrebbe smentito il tutto ma così non è stato, il che fa pensare che dunque sia tutto vero. Tuttavia in una sua vecchia intervista rilasciata a Verissimo disse che non avrebbe voluto fare figli con altri uomini. Resta tutto da scoprire insomma, a breve perl dovrebbe cominciare a vedersi bene la pancia e li non si potrà più nascondere la verità.