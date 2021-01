applique:-cinque-idee-di-design

All’interno di un ambiente la luce ha il potere di creare atmosfere suggestive, ridefinire gli spazi e arredare. Se le lampade da terra sono più adatte a metrature ampie, l’illuminazione a parete valorizza gli spazi più ridotti, donando stile e personalità ai diversi angoli della casa. Classici, moderni, vintage o di design, le applique da parete, nonostante le dimensioni contenute, possono diventare grandi protagoniste della casa, proprio per la loro capacità di catturare lo sguardo. Con discrezione, ma con grande effetto.

Scultoree

Bonaldo

Può una lampada da parete trasformarsi in scultura? Bonaldo, realtà 100% Made in Italy specializzata nella produzione di arredi e complementi di design, presenta due nuove lampade che si aggiungono alla linea di successo Lighting Collection: Bio-s, caratterizzata da intriganti contrasti, e Bon Ton, una scultura pensile composta da sfere. Questi due nuovi scultorei ed eleganti modelli si uniscono alla famiglia di lampade Bonaldo composta da altri quattro modelli: la scenografica linea Crossroad, la stilosa Bardot, la delicata Sofì e la Acquerelli, tutte massima esaltazione della lavorazione del vetro soffiato.

In tessuto

Masiero

Se le applique realizzate in materiali tradizionali non vi soddisfano, optate per la creatività. Masiero presenta una collezione di originali sospensioni a interpretazione in chiave contemporanea di un antico elemento decorativo utilizzato a pendente per i cordoni delle tende, design di Marco Zito. Rosso Jaipur, cioccolato e grigio cemento le tre nuove varianti da combinare che si aggiungono al precedente color mix su base dei toni pastello e total white. Il progetto Nappe comprende 10 elementi diversi per forma, dettagli o elementi decorativi, che possono essere combinati insieme per ottenere composizioni di tre, cinque e dieci sorgenti, disposti in linea, a cerchio o rettangolo, grazie ad un sistema di fissaggio a soffitto fatto di sfere in ottone che collegano il cavo “tessile” di alimentazione tra loro e fissano gli elementi, disegnando una trama di linee tra gli elementi.

Minimal

Oluce

Inutile dirlo: lo stile minimal non stanca mai. La famiglia Ilo di Oluce, disegnata da David Lopez Quincoces si sviluppa su tre varianti di prodotto: lampada a sospensione, sospensione con movimento verticale e lampada a parete. Ad accomunare tutti i modelli, il disegno longilineo ed elegante della barra in alluminio, sapientemente lavorata con meccanica di precisione, che accoglie la fonte luminosa. Ilo a parete, mantenendo le dimensioni della versione con movimento verticale, è fissata al muro attraverso una placca quadrata, snodandosi grazie ad un perno che ne permette l’orientamento in tutte le direzioni, offrendo differenti interpretazioni sia estetiche che illuminotecniche, grazie anche al corpo illuminante ruotabile di 90°.

Classiche

Flos

Siete alla ricerca di una applique che non vi stanchi mai? Optate per la classica e intramontabile Foglio di Tobia Scarpa (1966) di Flos. Un oggetto unico nella sua semplicità, con finiture in bianco, oro o nere, si adatta a ogni ambiente e a ogni angolo della casa.

Sinuose

Catellani&Smith

Amate le forme morbide, sinuose, e desiderate una applique dal fascino intramontabile? Lederam di Catellani&Smith rappresenta il rigore del gesto fatto per tracciare una linea: i piccoli dischi dal colore caldo e morbido racchiudono un modulo LED dalla forma piattissima che permette di pensare in maniera leggera e di creare quindi lampade sottili dalle forme sospese con le linee curve e sinuose.