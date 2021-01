+++ AGGIORNAMENTO – Valanga ad Acceglio: gravissimo uno scialpinista +++

AGGIORNAMENTO ore 13.43 – Una valanga si è staccata sulle montagne di Acceglio, in Valle Maira: la segnalazione, attorno alle 13.15, a Soccorso Alpino Piemontese ed elisoccorso del 118, che stanno intervenendo sul posto in questi minuti. Si sospetta e si teme che vi siano dei dispersi. Seguiranno aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO ore 14 – L’eliambulanza e i tecnici del Soccorso Alpino sono impegnati nel recupero di uno scialpinista travolto dalla valanga, distaccatasi nei pressi della Rocca Blancia, nel Vallone di Stroppia (Acceglio). Un gruppo è stato coinvolto da un distacco che ha sepolto uno scialpinista.

I compagni di gita hanno immediatamente allertato i soccorsi e hanno iniziato la ricerca in autosoccorso. La persona travolta indossa l’Apparecchio di Ricerca in Valanga. La squadra del soccorso alpino della Valle Maira sta raggiungendo il luogo dell’incidente a supporto dell’ azione e per le verifiche di bonifica della valanga per escludere altri coinvolti.

AGGIORNAMENTO ore 15.30 – Si sta concludendo il recupero dello scialpinista travolto dalla valanga in Val Maria. Le sue condizioni sono molto gravi, è stato necessario sottoporlo a rianimazione cardiocircolatorio, si trovava in condizioni di ipotermia e presto verrà trasferito in ospedale. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sulla dinamica dell’incidente e dell’operazione di soccorso.