a-star-is-born,-in-arrivo-su-netflix

“A Star is born” è un film del 2018 che ha fatto sognare e cantare tutto il mondo; a due anni dall’uscita il film vincitore di un Oscar per la colonna sonora realizzata da Lady Gaga, arriva sulla piattaforma di streaming più famosa di tutte. Siete pronti a riascoltare Shallow per la centesima volta?

“A star is born” è uno dei film più acclamati degli ultimi anni, soprattutto per la colonna sonora; rilasciato nelle sale nel 2018, parlare di questo titolo è strano: da un lato sembra passato un mese dal debutto, dall’altro immaginarsi in un cinema crea un effetto di straniamento molto forte.

Vincitore di un Oscar per la colonna sonora, realizzata da Lady Gaga, diretto da Bradley Cooper, finalmente gli abbonati riceveranno una buona dose di musica e amore nel catalogo Netflix.

Con 42,6 milioni di dollari di incasso nella prima settimana, è il secondo miglior debutto della storia, secondo solo al film Marvel “Venom”.

Quando musical e arte si incontrano

Secondo l’American film Institute, questo film è uno dei migliori 10 di tutto il 2018, come se le 9 candidature ai premi Oscar, un Golden Globe, un Oscar, due Satellite Awards e quasi un centinaio di nominations non bastassero.

Il film è un rifacimento del musical del 1937 “È nata una stella“, uno dei grandi classici di Broadway che in Italia non avremmo mai conosciuto senza questo film.

Lady Gaga e Bradley Cooper, entrambi nominati come miglior attore protagonista, hanno reso questo film contemporaneo e d’impatto, non solo per le musiche, ma per l’alchimia mostrata tra i due personaggi che in molti hanno scambiato per “altro”.

La data scelta per l’uscita di questo film su Netflix non poteva essere che una: il 14 Febbraio, San Valentino; pare che quest’anno non ci saranno cenette romantiche molto costose per le coppiette innamorate, ma solo un plaid, pop corn, e il romanticismo di “A star is born”.