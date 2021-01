5 novità a fumetti uscite questa settimana

Le novità più recenti per viaggiare con la fantasia verso mondi visionari, storie alternative e tempi più o meno remoti

Viaggi visionari nel tempo, nei miti, in storie e mondi alternativi, e anche nei cartoni animati dell’infanzia. Le novità a fumetti uscite questa settimana ci portano lì dove solo l’immaginazione può arrivare. Ecco i 5 migliori volumi, graphic novel, manga disponibili in fumetterie, librerie e negozi online.

1. Le figlie di Ys, di M.T. Anderson, Jo Rioux

Gradlon, re di Kerne, giace moribondo su una barca dopo una sanguinaria battaglia. Quand’ecco apparire dinanzi ai suoi occhi una visione incantata: una strega, Malgven, su un cavallo in grado di galoppare sulle onde del mare.

L’incontro, voluto dal fato, sarà l’inizio di una storia d’amore che porterà alla fondazione della città di Ys, le cui inespugnabili mura sono erette grazie alla magia della strega-regina. Saranno le due figlie di Gradlon e Malgven, la selvaggia primogenita Rozenn e la maga Dahut, a scoprire quali altri misteri nasconda la mistica città di Ys.

Una storia ispirata da una leggenda bretone, dall’autore di romanzi young adult M.T. Anderson e dall’illustratrice di libri per l’infanzia Jo Rioux, che segna anche il debutto della nuova casa editrice di fumetti Rebelle (208 pp, 22 euro).

2. Tolkien. Rischiarare le tenebre, di Willy Duraffourg, Giancarlo Caracuzzo

In questa graphic novel biografica, ripercorriamo la giovinezza di John Ronald Reuel Tolkien, l’uomo che creò un mondo. Dagli anni ’40 a oggi, milioni di lettori si sono persi nella Terra di Mezzo, l’archetipo di ogni ambientazione fantasy moderna, fonte di ispirazione per generazioni di scrittori e artisti, per giochi di ruolo, videogiochi, fumetti, film, spinoff e, presto, per una serie tv targata Amazon.

Attraverso un attento lavoro di ricostruzione sulle fonti, gli autori della graphic novel raccontano la giovinezza del giovane Tolkien, descrivendone l’orrore per la guerra, l’amore per la moglie Edith, la passione per la letteratura e la creazione letteraria. Le radici della Terra di Mezzo affondano tanto nella bucolica campagna inglese quanto nelle severe aule di college; tanto sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale quanto come reazione alle aberranti ideologie totalitariste della prima metà del Novecento. Un’opera imperdibile per gli amanti del Signore degli Anelli (edizioni ReNoir Comics, 80 pp, 19,90 euro).

3. Aleister & Adolf, di Douglas Rushkoff, Michael Avon Oeming

Lo strano comportamento di un logo per una pagina internet spinge un normale web designer a indagare su vecchi documenti archiviati. Le sue domande lo portano a svelare una storia occulta che risale ai tempi in cui la Germania nazista stava conquistando l’Europa.

In Gran Bretagna, i servizi segreti erano pronti a utilizzare ogni mezzo a propria disposizione per rallentare l’avanzata delle truppe tedesche. Persino la magia nera. Quale fu il ruolo del sinistro Aleister Crowley nella guerra? Si limitò a sfruttare la passione di Hitler per l’occultismo, preparando falsi testi arcani per spingere i nazisti fuori strada? O cercò forse di combattere il fuoco con il fuoco, la magia con la magia? Un’intrigante parabola nella storia alternativa, tracciata in un chiaroscuro che ben si addice ai toni mistici di una graphic novel a metà tra noir e horror (Magic Press Edizioni, 104 pp, 14 euro).

4. Creamy Mami. L’incantevole Creamy, di Kazunori Ito, Yuko Kitagawa

Tra le uscite manga della settimana vi è il grande ritorno di un classico degli anni ’80, un personaggio ben noto a chi all’epoca accendeva la tv per guardare i cartoni animati. Le storie della maga-cantante-idol giapponese Creamy, infatti, spopolarono grazie allo stile spigliato e divertente dell’anime, che ben traspose le atmosfere del manga.

Adesso le avventure di Creamy, la bambina affiancata da due gattini alieni che, grazie a una bacchetta magica, si trasforma in una stella del canto, tornano raccolte per la prima volta in un volume omnibus (Edizioni Star Comics, 376 pp, 8,90 euro), con cover inedita e copertine originali, a cui si aggiunge il primo numero di una serie inedita.

La principessa capricciosa 1 (160 pp, 5,50 euro) è infatti un manga spin-off del 2018, scritto e disegnato da Emi Mitsuki, che questa volta cala i lettori nei panni della storica rivale di Creamy, Megumi Ayase. Ex-superstar della Parthenon Productions, scacciata dal trono dall’arrivo di Creamy, Megumi farà di tutto per tornare a essere l’unica protagonista sotto le luci della ribalta. I due volumi sono disponibili anche in un pack unico con tre card idol (536 pp, 14,40 euro).

5. Il mar delle blatte, di Tommaso Landolfi, Filippo Scòzzari

Un fumetto perduto, riproposto a distanza di decenni dalla pubblicazione originale.

Negli anni ’80 Filippo Scòzzari, uno dei grandi autori del fumetto alternativo lanciati da riviste come Alter Alter e Il Male, realizzò una versione a fumetti dell’omonimo romanzo di Tommaso Landolfi, personalizzandolo con il suo inconfondibile stile underground. La storia uscì a puntate sulla rivista Frigidaire e poi in Francia, ma Scòzzari smarrì a Roma le tavole originali, di cui ne fu poi ritrovata soltanto una.

Una graphic novel che è un viaggio allucinato in un mondo dove un giovane si avventura verso un’isola misteriosa circondato da un mare nero ricoperto di blatte, e dove dimora una fanciulla solitaria che ha per amante un vermiciattolo azzurro (Coconino Press, 56 pp, 20 euro).