Usa, l’influencer Roaring Kitty detta legge a Wall Street: così i piccoli investitori terrorizzano il mondo della finanza

NEW YORK – Il nuovo guru di Wall Street è un ragazzo in maglietta nera con scritto “game over” e fascetta rossa ad avvolgere i capelli lunghi sciolti sulle spalle. Il suo nome è “Roaring Kitty”, gattino ruggente, ma non fermatevi alle apparenze. Su YouTube si presenta in video che possono durare anche sette ore, in cui appare in un angolo dello schermo, per lasciare spazio a diagrammi, infografiche e tabelle. Con un linguaggio pop pieno di “c’mon”, “guys” e “miaow”, Roaring Kitty offre dritte ai piccoli investitori toccando due corde molto sensibili di questi tempi: guadagno facile e guerra all’élite. Non ha un nome, nessuno sa chi sia e dove viva, ma il web gli crede.

Il suo canale su YouTube ha più di 66mila iscritti. Quando, pochi giorni fa, questo ragazzo con look da popolo di Seattle ha detto “comprate azioni GameStop”, indicando un nano in mezzo ai giganti finanziari, lo hanno seguito a migliaia, facendo schizzare le azioni a quotazioni record. A Wall Street si è scatenato il panico. GameStop è la metafora dei tempi: una catena semisconosciuta di videogiochi e con pochi profitti, considerata a dicembre in “declino terminale”, diventata star del mondo finanziario. Le azioni hanno raggiunto in pochi giorni i 500 dollari di quotazione, più di Apple, Goldman Sachs e General Motors, quando appena una settimana fa ne valevano quaranta. In un mese il titolo è cresciuto del 2mila per cento, tre grandi azionisti hanno fatto guadagni complessivi pari a tre miliardi di dollari.

Dietro il boom di questa catena di videogiochi c’è la nuova frontiera delle piattaforme social: dopo aver alimentato la rabbia contro l’élite di Washington, adesso la indirizzano contro quella di Wall Street. E il denaro non è né di destra né di sinistra. Roaring Kitty è uno degli animatori di questa crociata che ha una piazza virtuale comune: WallStreetBets, sottogruppo della piattaforma Reddit, che ha innescato il decollo di GameStop. Il linguaggio è tecnico e duro, con inviti a fare la guerra ai giganti di Wall Street. I follower rispondono con toni che ricordano quelli che hanno preceduto l’assalto a Capitol Hill.

Scrive l’user “ishabwa”. “La vecchia guardia è terrorizzata. Mettetevi all’angolo, perché siete voi la causa di tutto”. E un altro: “Al ricco non piace essere fregato con il suo stesso sistema”. E un altro ancora: “Stiamo arrivando”. Ci sono anche appelli disperati a non vendere, “Stop selling!!!” da quelli spaventati nel vedere online i loro soldi liquefarsi. Su Twitter l’account Reddit Trading, 285 mila followers, cita il capo branco dei lupi di Wall Street, il Gordon Gekko del film dell’87, interpretato da Michael Douglas: “Sapete cosa odiava di più Gordon? Perdere, ragazzi”.

I guru digitali sono in grado di decidere il destino di miliardi di dollari. E la cosa ai follower piace da matti. Roaring Kitty offre consulenze gratuite, ma casualmente gli affari sembrano andargli alla grande. Secondo celebritynetworth.com, il database aggiornato di nuovi ricchi, il gattino ruggente avrebbe investito 56mila dollari per acquistare 50mila azioni che adesso valgono 16 milioni di dollari. Azioni di GameStop? Il sito non lo dice.

A Washington hanno lanciato l’allarme contro il “populismo finanziario”, e chiesto di oscurare i gruppi sulle piattaforme, producendo l’effetto contrario: i follower si sentono attaccati dai ‘poteri forti’ e si eccitano. “Questo è un momento di semina – ha commentato il cofondatore di Reddit, Alexis Ohanian – non penso che torneremo al mondo come era prima”. Se qualche grosso investitore perde metà portafoglio nessuno se ne accorge, se succede ai grandi fondi, si bloccano gli acquisti e tutto ricade sui piccoli azionisti. Per gli investitori ‘mordi e fuggi’ questo aggiunge pepe alla sfida: guadagnare, sapendo che qualcun altro finirà sul lastrico.

Un account su StockTwits, piattaforma finanziaria, è stato rimosso per il suo “contenuto di odio e discriminatorio”. Toccherà ad altri, e presto, ma intanto i guru vanno avanti. “Sei il mio eroe”, scrivono i fans di Roaring Kitty. “Non vedo l’ora di leggere il tuo libro”, commenta un altro. I sit-in di Occupy Wall Street sono archeologia industriale. La guerra ai giganti finanziari ha altri canali. Ma prima di pensare a mettervi comodi con i popcorn e godervi lo spettacolo, accertatevi di capire a quale gruppo appartenete: se a quello di coloro che ne trarranno profitto, o la cui azienda potrebbe finire sul lastrico.