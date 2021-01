TG BYOBLU24 | 29 gennaio 2021 | EDIZIONE 19.00

29/01/2021

La trasparenza nei contratti che un Governo o l’Unione Europea firma con le case farmaceutiche dovrebbe essere un principio a tutela dei cittadini, che hanno il diritto di essere informati. Purtroppo tale principio non è rispettato nei contratti per la distribuzione dei vaccini. La mancanza di trasparenza non è un deficit recente. Vi riproponiamo cosa accadde nel 2009 quando il governo Berlusconi firmò un contratto secretato con la Novartis per la distribuzione del vaccino contro la suina, un farmaco mai utilizzato.

Nel frattempo Matteo Renzi, l’artefice della crisi di governo, è andato in Arabia Saudita e ha parlato nel corso di un forum internazionale, tessendo le lodi di quel Paese guidato da una monarchia oscurantista. Su questa mossa del leader di Italia Viva abbiamo sentito il parere del deputato del Movimento 5 Stelle Pino Cabras, che ha presentato un’interrogazione per avere chiarimenti dal Governo.

Si sono chiuse le consultazioni al Quirinale, il Capo dello Stato ha accolto tutte le delegazioni e nelle prossime ore tirerà le somme per capire se sussistono le condizioni per una nuova maggioranza in Parlamento in grado di sostenere un Conte-Ter o se invece dare l’incarico ad un’altra personalità. Quali sono i diversi scenari politici che potrebbero aprirsi?

Una singolare e originale notizia arriva dal Canada: una parrucchiera è riuscita a trovare il modo di tenere aperto il suo salone nonostante le restrizioni. In che modo? Dichiarando il proprio salone come set cinematografico.

Il tg contiene un breve estratto di un’ampia intervista a Federico Palmaroli, autore satirico de “Le frasi di Osho”.

Queste e molte altre le notizie contenute nell’edizione del 29 gennaio 2021.

Claudio Messora