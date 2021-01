Il risotto zucchine e scamorza è un primo piatto semplice e gustoso, le zucchine dal sapore dolce e dalla consistenza cremosa si sposano alla perfezione con il riso e la scamorza, aggiunta alla fine durante la mantecatura, rende il piatto ancora più gustoso.

Una ricetta semplice, in grado di risolvere un pranzo dell’ultimo minuto e assolutamente adattabile al contenuto del vostro frigo, se ad esempio non aveste la scamorza andrà benissimo qualunque formaggio a pasta morbida che avrete, una fontina sarà perfetta e ancora di più un bel pezzo di taleggio.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

180 g Riso Carnaroli

1 Zucchina

100 g Scamorza Affumicata

4 cucchiaio Olio Di Oliva

25 ml Vino Bianco

1 Scalogno

500 ml Brodo Vegetale

Sale

Pepe

2 Cucchiai Parmigiano

Origano

Preparazione

Per preparare la ricetta del risotto zucchine e scamorza, in una pentola capiente mettete lo scalogna a rosolare con i cucchiai di olio.

Quando lo scalogno sarà diventato dorato aggiungete il riso e fatelo tostare qualche minuto, aggiungete poi le zucchine e fate cuocere ancora qualche minuto, sfumate con il vino, fate evaporare l’alcol.

Aggiungete il brodo, poco per volta, mescolando continuamente. Continuate la cottura fino a quando il riso non sarà cotto, gli ultimi due minuti aggiungete la scamorza e mescolate bene per amalgamare il tutto.

Togliete dal fuoco e mantecate con il parmigiano grattugiato. Servite caldo con una spolverata di origano.