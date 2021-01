portogallo,-si-va-verso-la-legalizzazione-dell’eutanasia

Il Parlamento portoghese si appresta ad approvare una legge che consente la legalizzazione dell’eutanasia

Il Parlamento in Portogallo è vicino ad approvare la legge che permette la morte assistita, rendendo quindi legale l’eutanasia. La proposta per cambiare la legge attualmente in vigore era stata approvata nel febbraio del 2020. Nonostante la chiesa chiedesse un referendum, questa situazione ha aperto la strada per il voto. Il presidente Marcelo Rebelo de Sousa, cattolico e conservatore, non ha preso posizione.

LEGGI ANCHE—> Russia, parlamento approva estensione trattato Start con Usa

Eutanasia, dov’è legale in Europa

LEGGI ANCHE—> Usa, prima azione di disturbo di Trump a Biden: l’assist ai Repubblicani

In nove paesi europei la morte assistita, nelle sue varie forme, è legale. In Gran Bretagna il suicidio assistito è autorizzato in casi estremi. In Svezia, invece, è legale l’eutanasia passiva dal 2010. In Francia è permessa parzialmente, così come in Spagna dov’è consentito anche il suicidio assistito. Quest’ultimo è legale anche in Svizzera e nei Paesi Bassi. In quest’ultimo paese, dal 2001, è legale anche l’eutanasia. In Lussemburgo è consentita dal 2009. Infine, in Germania è legale dal 2015 quella passiva.