Per le norme anticovid non può aprire: in Canada parrucchiera trasforma il suo salone in studio cinematografico

di Dario Savastano

29 gennaio 2021 – Da quasi un anno ormai le misure anticovid in atto stanno mettendo a dura prova gli imprenditori delle varie categorie economiche, che si sono visti chiudere le proprie attività o fanno fatica a tirare avanti.

Tuttavia, spesso la difficoltà fa l’uomo e nei momenti bui possono emergere le qualità creative delle persone. Un esempio di questo genere è stato offerto da Alicia Hirter, parrucchiera canadese che ha trasformato il suo negozio in uno studio televisivo per poter aggirare i provvedimenti della provincia dell’Ontario che dallo scorso 26 dicembre impongono la chiusura dei barbieri, ma permettono alle produzioni televisive e cinematografiche di continuare ad operare, come riporta la CTV News.

Alicia Hirter ha dichiarato all’emittente canadese che nel suo negozio non vengono offerti “appuntamenti per tagliare i capelli”, ma audizioni complete”.

In particolare, i clienti possono prenotare audizioni per adulti o per bambini, dove riceveranno un “taglio di capelli completo” e altri servizi, il tutto mentre “discutono candidamente della vita, dei suoi alti e bassi” e vengono registrati per poi essere eventualmente selezionati per un successivo documentario o podcast.

Nel negozio, i clienti non sono obbligati a indossare una mascherina dal momento che le stesse norme del Governo prevedono un’esenzione per gli attori.

La stessa Alicia Hirter avrebbe aggiunto che la sua non è “una sporca scappatoia”, ma un modo per salvare la sua attività che porta avanti da 18 anni e che non ha intenzione di perdere.

Il reporter canadese, indipendente, James Corbett ha appoggiato l’iniziativa definendola “un modo creativo per sbattere in faccia agli aspiranti tiranni il “no” della popolazione, utilizzando proprio le scappatoie che gli stessi hanno previsto per i loro “compagni di merende” delle corporation.

Corbett ha anche menzionato l’iniziativa denominata The Great reopening, attraverso cui diversi imprenditori britannici si starebbero organizzando per riaprire le loro attività ribellandosi alle chiusure forzate e seguendo l’esempio del movimento Io apro lanciato lo scorso 15 gennaio dai ristoratori italiani.

Claudio Messora