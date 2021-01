Paris Hilton vuol diventare mamma:”ricorrerò alla fecondazione in vitro per avere due gemelli”

Potrebbe presto essere in arrivo una cicogna bis per Paris Hilton, una delle ereditiere più famose del mondo. No, non è incinta, ma ha dichiarato che lei e il suo compagno, Carter Reum, al quale è legata dal 2019, ricorreranno alla fecondazione in vitro per diventare genitori.

La notizia, Paris Hilton, l’avrebbe comunicata durante il podcast The Trend Reporter with Mara. La bionda ereditiera avrebbe rivelato di voler diventare mamma di due gemelli, maschio e femmina. E avrebbe aggiunto:

Penso che sia qualcosa che la maggior parte delle donne dovrebbe fare, per scegliere se avere figli maschi o femmine. L’unico modo per esserne sicure al 100% è farlo in questo modo. fonte: fanpage.it

La Hilton avrebbe dichiarato di essersi confrontata su questo tema con Kim Kardashian, la quale ha scelto di avere due figli con l’ex marito, Kanye West, tramite la pratica della maternità surrogata.

Paris Hilton si appresta a compiere 40 anni in compagnia del suo compagno Carter Reum e pare che siano in vista anche fiori d’arancio. I due, infatti, nonostante siano insieme da poco tempo, sognano di metter su famiglia. Paris Hilton, a questo proposito, avrebbe dichiarato: