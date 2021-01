Neive: la Residenza per anziani Demaria è totalmente Covid-free

La Commissione di Vigilanza dell’ASL ha dichiarato la Residenza per anziani Demaria di Neive “COVID-FREE”.

Cogliamo l’occasione per riferire altresì che anche presso la Comunità familiare Le Nuvole ed il Centro Diurno L’Ippocastano entrambi in loc. Bricco, è stata effettuata l’inoculazione del vaccino anti COVID-19 a sei operatori a cui seguirà la 2° dose già programmata per Febbraio. Anche per queste due strutture è prevista la messa a disposizione da parte del Comune di un locale idoneo per permettere agli utenti ospitati di incontrare in sicurezza i familiari.

In seguito a questa bella notizia la nuova Amministrazione sta vagliando l’ipotesi di attrezzare una camera degli abbracci che premetta agli ospiti di avere un contatto sicuro con i familiari. Inoltre negli scorsi giorni è stata somministrata la prima dose del vaccino anti COVID-19 a trentadue persone tra operatori e ospiti e ad oggi si sta procedendo a somministrarne la seconda.

comunicato stampa