mina-settembre-cast:-attori-e-personaggi-della-fiction-rai

Scopriamo il cast di Mina Settembre, l’imperdibile dramedy sentimentale ambientato a Napoli con protagonista la bella Serena Rossi nel ruolo di un’assistente sociale. In onda su Rai 1 dal 17 gennaio 2021 per sei prime serate, il progetto è diretto da Tiziana Aristarco. A scriverlo sono invece Fabrizio Cestaro, Doriana Leondeff, Fabrizia Midulla e Marco Videtta che per la sceneggiatura si sono ispirati ai racconti di Maurizio de Giovanni Un giorno di Settembre a Natale e Un telegramma da Settembre, editi da Sellerio. Scopriamo quindi chi sono gli attori che affiancano Serena Rossi nella fiction co-prodotta da Rai e Italian International Film.

Chi è Serena Rossi, Mina in Mina Settembre?

Mina Settembre Serena Rossi Nei Panni Della Protagonista Mina Settembre Credits Rai

Personaggio principale di Mina Settembre è Serena Rossi, attrice, cantante e conduttrice italiana che dopo aver esordito nel 2002 come cantante nel musical C’era una volta… Scugnizzi, viene scritturata per la soap Un Posto al Sole, ruolo che la lancia nel mondo dello spettacolo. Seguono infatti importanti ruoli televisivi come Il commissario Montalbano, Che Dio ci aiuti, R.I.S- Roma, Squadra mobile, L’ispettore Coliandro e il più recente Io sono Mia. Sul grande schermo la ricordiamo invece per film come Ammore e Malavita e Diabolik firmati entrambi dai Manetti Bros.

Mina in Mina Settembre

Conosciamo Gelsomina detta “Mina”, un’assistente sociale di un consultorio nel centro storico di Napoli. Lei ce la mette tutta per combattere ogni giorno contro ingiustizie, miserie e inciviltà. Mina però non vive situazioni complicate solo a lavoro, ma anche nella sua vita personale. La donna si è da poco separata dal marito e si sta ancora riprendendo dalla morte dell’amato padre Vittorio.

All’inizio della storia Mina torna a vivere da sua madre Olga con la quale non ha mai avuto un bel rapporto. Accanto a lei per fortuna però ci sono Irene e Titti, le sue amiche di sempre che le danno tanta forza e voglia di rimanere solare e combattiva.

Chi è Anna Lucia Pierro, Mina da giovane in Mina Settembre?

Foto dell’attrice Anna Lucia Pierro Condivisa Sul Suo Profilo Instagram Ufficiale

Si unisce al cast della fiction Rai nel ruolo di Serena Rossi da ragazza anche Anna Lucia Pierro, interprete apparsa di recente nella prima puntata de Il Commissario Ricciardi in onda su Rai 1. Classe ’98, AnnaLucia studia presso la scuola di recitazione cinematografica e produzione Fiction di Napoli. Una volta compiuti 18 anni l’attrice debutta nel suo primo film Mia moglie, mia figlia e due bebè di Eugenio Cappuccio. Nel 2016 Anna Lucia Pierro ottiene un ruolo nella serie Rai Sirene al fianco di Luca Argentero e Ornella Muti.

Mina da giovane in Mina Settembre

Mina è molto legata alla figura del padre e ai momenti trascorsi con lui nel corso della sua infanzia. Per questo motivo, tra un flashback e un altro, la vediamo tornar ragazzina per rivivere con tenerezza i ricordi della suo passato. Questi potrebbero però riservarle alcune sorprese.

Chi è Giuseppe Zeno, Domenico in Mina Settembre?

Mina Settembre Giuseppe Zeno Interpreta Domenico Detto Mimmo Credits Rai

Tra i protagonisti di Mina Settembre incontriamo anche l’attore napoletano Giuseppe Zeno. Lo ricordiamo per aver preso parte a numerose serie televisive come, tra le tante, Imma Tataranni, Come una madre, Mentre ero via e Tutto può succedere. In molti lo ricordano però per aver interpretato nel 2015 il ruolo di Pietro Mori ne Il Paradiso delle signore. Al cinema lo ricordiamo invece peer film come La tenerezza di Gianni Amelio.

Domenico in Mina Settembre

Domenico è il nuovo ginecologo del consultorio. Un uomo bello e amichevole che presto inizia a corteggiare Mina, cosa che non le dispiace anche se i sentimenti per il suo ex marito non sono ancora del tutto spenti. Anche il nostro Domenico però non ha del tutto chiuso con la sua storica compagna Piera, donna che si presenta all’improvviso a Napoli rivelando così il lato più fragile di questo personaggio. Scopriamo infatti che Domenico è un ragazzo nel corpo di un adulto.

Chi è Giorgio Pasotti, Claudio in Mina Settembre?

Giorgio Pasotti Interpreta Claudio In Mina Settembre. Credits: Rai

Dopo averlo seguito di recente nella fiction Mediaset Il Silenzio dell’Acqua 2 al fianco di Ambra Angiolini, Giorgio Pasotti è pronto a immergersi in una nuova fiction tutta italiana. Ricordiamo l’attore e regista italiano anche per aver recitato in altri progetti per la tv come La compagnia del Cigno, I nostri figli e Il capitano Maria. Nel 2020 Giorgio Pasotti recita poi nel suo secondo film Abbi fede, titolo che segue altre indimenticabili pellicole come La grande bellezza, Baciami ancora e Sapore di te.

Claudio in Mina Settembre

Conosciamo Claudio, elegante magistrato in carriera nonché ex marito di Mina. La coppia si è separata dopo anni di matrimonio perché lui l’ha tradita con Susy Rastelli, presentatrice di un’emittente locale che ha fatto breccia nel suo cuore, cogliendolo in un momento di debolezza. Claudio, infatti, non è riuscito a rimanere al passo di Mina dopo la morte del padre e la sua decisione di lasciare il lavoro di psicologa per diventare un’assistente sociale. Così l’uomo si è fatto sopraffare dalle emozioni. Nonostante ciò, tra di loro il rapporto c’è ancora e quando Mina lo cerca lui è sempre pronto a intervenire per aiutarla e rimanere al suo fianco. Anche quando nasce l’inaspettata complicità con Giada, giovane praticante con cui Claudio condivide le giornate, lui non smette mai di aiutare Mina.

Chi è Valentina D’Agostino, Titti Ferrari D’Aragone in Mina Settembre?

Valentina D’Agostino Interpreta Titti In Mina Settembre. Credits: Rai

Nel ruolo dell’esuberante Titti troviamo Valentina D’Agostino, attrice siciliana nota per aver recitato in importanti progetti come I Borgia nel ruolo di Angela Lanzol. Seguono altri ruoli nella fiction Come fai sbagli, La mafia uccide solo d’estate, o ancora Il silenzio dell’acqua, Libero sognatori e Il giovane Montalbano.

Titti Ferrari D’Aragone in Mina Settembre

Titti è una ragazza allegra considerata da tutti sempre troppo leggera, forse anche per le sue numerose e disastrose frequentazioni. Eppure Irene non si lascia abbattere mai e continua a gestire con disinvoltura “Il Locale”, ovvero il piccolo bar dove le sue amiche si riuniscono per chiacchierare davanti a un bel bicchiere di vino. Ma è anche il posto dove Titti impara piano a fidarsi di se stessa e delle sue capacità, anche grazie al prezioso aiuto di Giordano, barman che le infonde sicurezza nei momenti più neri.

Chi è Christiane Filangieri, Irene in Mina Settembre?

Christiane Filangieri è nel cast di Mina Settembre, qui a Roma nel 2011 Credits Gareth Cattermole e Getty Images

Si unisce al cast di Mina Settembre anche l’attrice e modella Christiane Filangeri. Ricordiamo il suo esordio televisivo dopo la partecipazione a Miss Italia 1997 dove si classifica terza. Nel 1999 esordisce poi al cinema con il film Non lo sappiamo ancora, in cui interpreta il ruolo di Marina. A questa esperienza seguono numerose partecipazioni in fiction e serie tv come La squadra, Una donna per amico 3, Ho sposato uno sbirro e Crimini bianchi. Nel 2014 è Sofia ne I Cesaroni 6, mentre nel 2015 e nel 2017 è tra gli interpreti principali delle due stagioni della fiction Il paradiso delle signore al fianco di Giuseppe Zeno. Nel dettaglio l’attrice interpreta il ruolo di Clara Mantovani, la responsabile del reparto vendita e delle veneri stesse.

Irene in Mina Settembre

Irene è la migliore amica di Mina, nonché confidente e braccio destro nelle questioni lavorative più puntigliose. Irene, infatti, è un’assistente legale brillante e determinata. La sua intelligenza e maturità negli anni le hanno conferito una grande saggezza, quella di cui Mina e Titti hanno bisogno quando si trovano in difficoltà. Nonostante però la sua apparente vita di mamma e avvocato perfetta, Irene nasconde un terribile segreto che sarà causa di incomprensioni e cambiamenti nella vita di tutti.

Chi è Nando Paone, Rudy Trapanese in Mina Settembre?

Nando Paone Interpreta Rudy In Mina Settembre. Credits: Rai

Si unisce nel simpatico ruolo di Rudy anche l’attore napoletano Nando Paone. Lo ricordiamo per aver preso parte a film come Benvenuti al Sud di Luca Miniero, o ancora per aver recitato in Reality di Matteo Garrone. Nei primi anni del 2000 Nando Paone prende parte anche progetti per la tv come Donne dell’altro mondo e Don Matteo 3.

Rudy Trapanese in Mina Settembre

Conosciamo adesso il personaggio di Rudy, il simpatico portiere del palazzo dove si trova il consultorio di Mina. Burlone dalla parlantina sciolta, Rudy è innamorato di Rosaria, l’ostetrica del consultorio che prova sempre a conquistare. Nella vita di Rudy c’è solo un affetto nascosto: Diego, un ragazzino italo-marocchino il cui padre è finito nei guai, e che Rudy decide di accudire come un vero e proprio nonno.

Chi è Marina Confalone, Olga in Mina Settembre?

Mina Settembre Serena Rossi E Marina Confalone Che Interpretano Mina E Olga Credits Rai

Ricordata per aver segnato il panorama teatrale degli anni ’70, Marina Confalone si unisce al cast di Mina Settembre nel ruolo di Olga. Nel corso della sua fortunata carriera l’attrice napoletana è diretta da registi come Nanni Loy e Carlo Lizzani, e recita con attori della portata di Alberto Sordi, Paolo Villaggio e Gigi Proietti. La ricordiamo al cinema in film come Amiche da morire, Il vizio della speranza e Il silenzio grande. Sul piccolo schermo, invece, Marina Confalone recita in progetti come Natale in casa Cupiello, Dio vede e provvede e L’uomo, la bestia e la virtù.

Olga in Mina Settembre

Incontriamo anche Olga, madre di Mina e donna dalla battuta tagliente sempre pronta. Da anni costretta sulla sedia a rotelle pur non presentando alcuna patologia, Olga non fa che complicare la vita della figlia. Partendo dal rinfacciarle di non aver saputo perdonare Claudio alle critiche sul look, dalla disapprovazione per il suo lavoro a quella per il corteggiamento di Domenico che viene a prenderla su uno scooter sgangherato. Adesso che però la donna ha compiuto sessanta anni, ed è rimasta vedova, dà vita a un nuovo interesse: tormentare il suo vicino il Generale.

Chi è Rosalia Porcaro, Rosaria in Mina Settembre?

Rosalia Porcaro Interpreta Rosaria In Mina Settembre. Credits: Rai

Si unisce al cast di Mina Settembre anche l’attrice e comica italiana Rosalia Porcaro. La ricordiamo al cinema per film come Il ricco, il povero e il maggiordomo, Ammore e Malavita e AFMV: Addio fottuti musi versi. Sul piccolo schermo, invece, Rosalia recita in fiction e serie tv come Notte prima degli esami ’82, Belli dentro e Mina Settembri.

Rosaria in Mina Settembre

Rosaria è l’ostetrica del consultorio, una donna dal grande cuore nonché colonna portante per il lavoro di Mina. Disponibile e sempre buona con tutti, Rosaria ha il rimorso di aver sacrificato la sua vita per un uomo che non la meritava e che adesso, proprio quando ritrova la sua pace, torna a bussare alla sua porta.

Chi è Ruben Rigillo, Vittorio Settembre in Mina Settembre?

Screenshot Di Una Foto dell’attore Ruben Rigillo Condivisa Sul Suo Profilo Instagram Ufficiale

Nel ruolo del padre di Mina troviamo l’attore romano Ruben Rigillo. Dopo aver esordito con il padre Mariano Rigillo nel 1993 ne L’osteria di campagna, Ruben raggiunge il teatro, il cinema e la televisione. Lo ricordiamo infatti per fiction e serie tv come Caravaggio, Una pallottola nel cuore, Don Matteo 11 e Sacrificio d’amore. Sul grande schermo, invece, è noto per aver recitato in film come Bonjour Michel e Il cielo in una stanza.

Vittorio Settembre in Mina Settembre

Vittorio è l’amato padre di Mina scomparso ormai da un anno ma che noi continuiamo a vedere in ogni puntata grazie a dei flashback. Un uomo bello, intelligente e forte che amava sua figlia più della sua stessa vita. Vittorio, infatti, era solito accompagnare Mina in barca a fare lunghi giri in mare insieme a lei. Presto però la scoperta di una foto che lo ritrae insieme a un’altra donna sconvolge per sempre l’immagine idealizzata che Mina ha di lui. Dopo questa scoperta, infatti, Mina inizia un’indagine che la porterà a fare i conti con segreti inconfessabili e bugie difficili da accettare.

Chi è Francesco di Napoli, Gianluca in Mina Settembre?

Francesco Di Napoli Interpreta Gianluca in Mina Settembre. Credits: Rai

Continuano le esperienze televisive per il giovane Francesco di Napoli, emergente attore campano visto di recente nella serie Sky diretta da Matteo Rovere Romulus. Ricordiamo però che il suo esordio nel mondo della recitazione avviene con il ruolo di Nicola ne La paranza dei bambini, l’adattamento cinematografico del 2019 del libro di Roberto Saviano. Il giovane Francesco deve ringraziare proprio questa esperienza se oggi la sua vecchia vita è stata sostituita da importanti riconoscimenti e fama.

Gianluca in Mina Settembre

Gianluca è il figlio di Irene e Paolo, un tipico ragazzo in piena crisi adolescenziale innamorato di una compagna che non lo ricambia. A Gianluca però non mancano gli affetti, dato che è molto legato a “Zia Mina” con la quale il feeling è sempre molto forte, tanto da causare a volte un po’ di gelosie nella mamma Irene.

Chi è Davide Devenuto, Paolo in Mina Settembre?

Davide Devenuto ai Nastri D’Argento 2019. Credits: Daniele Venturelli/Getty Images

Conosciamo adesso l’attore romano Davide Devenuto, interprete noto al publico italiano grazie al suo personaggio presente nella longeva soap italiana Un Posto al Sole. Stiamo parlando di Andrea Pergolesi, un ruolo che di certo ha segnato la sua fortuna dato che proprio sul quel set Davide ha conosciuto la sua attuale compagna Serena Rossi. Proprio così, lui e la protagonista di Mina Settembre stanno insieme nella vita vera. Ricordiamo l’attore anche per altri progetti per la tv come Rocco Schiavone, Rosy Abate e L’ispettore Coliandro.

Paolo in Mina Settembre

Paolo è il premuroso e gentile marito di Irene e padre del giovane Gianluca. Legato a Claudio da una bella amicizia, Paolo si ritrova spesso a dispensargli consigli su come riconquistare Mina per tornare a essere i quattro amici di una volta.

Chi è Michele Rosiello, Giordano in Mina Settembre?

Mina Settembre Michele Rosiello In Una Scena Credits Rai

Nel cast di Mina Settembre incontriamo anche l’attore napoletano Michele Rosiello, noto al grande pubblico per aver recitato nel ruolo di Mario Cantapane in Gomorra 2- La serie, ma anche ne L’Isola di Pietro e La compagnia del Cigno, dove torna anche nella seconda stagione.

Giordano in Mina Settembre

Giordano è l’affascinante barman del locale dove lavora Titti. Il ragazzo è assunto proprio dal fratello di Titti per riuscire, tra le altre cose, a tenerla a bada. Nel corso delle puntate scopriamo che sotto la sua corazza burbera e spesso imbronciata si nasconde un nuovo premurose che ha davvero a cuore la serenità della ragazza.

Chi è Primo Reggiani, Max in Mina Settembre?

Attore Primo Reggiani Credits Getty Images

Si unisce al cast di Mina Settembre anche l’attore italiano Primo Reggiani. Lo ricordiamo per aver preso parte a importanti fiction e serie tv come La vita promessa, L’amore strappato, ma anche Don Matteo 2 e Il bello delle donne. Sul grande schermo lo ricordiamo invece per film come Lovers- Piccolo film sull’amore, Ovunque tu sarai e Scrivilo sui muri.

Max in Mina Settembre

Nella fiction Rai Mina Settembre Primo Reggiani interpreta il ruolo di Max.

Chi è Lorena Cacciatore, Giada in Mina Settembre?

Lorena Cacciatore al Romafictionfest del 2012. Credits: Elisabetta A Villa/Getty Images

Si unisce al cast della fiction Rai anche la giovane attrice siciliana Lorena Cacciatore. Presente in teatro, cinema e televisione, Lorena Cacciatore esordisce alla Rai nel 2009 con il ruolo di Eleonora Scaffidi nella soap opera Agrodolce. Seguono poi importanti progetti televisivi come Non uccidere, L’ispettore Coliandro, Sirene e Tutto può succedere. Al cinema la ricordiamo invece per film come L’ultimo re, Mi rifaccio il trullo e Se mi vuoi bene.

Giada in Mina Settembre

Giada è la giovane praticante con cui Claudio, l’ex marito di Mina, trascorre la maggior parte del tempo a lavoro. Grazie a questo, infatti, tra i due nasce un legame affiatato.

Chi è Kiara Tomaselli, Piera in Mina Settembre?

Kiara Tomaselli al Rome Film Festival 2016. Credits: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Attrice, scenografa e persino pittrice, Kiara Tomaselli studia recitazione presso l’Accademia di teatro di Napoli per poi esordire in tv nelle fiction La squadra 4 e Un posto al sole. Dopo il suo trasferimento a Roma dove prosegue gli studi, Kiara è protagonista di altri progetti televisivi come Gente di mare, R.I.S- Delitti imperfetti e Don Matteo 5. Nel 2005 arriva anche il primo ruolo al cinema nel film Troppo belli, seguito poi da Scusa ma ti chiamo amore e Scusa ma ti voglio sposare. Nel 2016 Kiara Tomaselli recita nel film L’esodo.

Piera in Mina Settembre

Conosciamo Piera, ex storica compagna di Domenico che ritorna a Napoli per questioni burocratiche. Ma è proprio in questa occasione, dopo averla rivista, che Domenico rivela il suo lato più fragile, ritrovandosi impreparato rispetto alle decisione da prendere.

Chi è Maria Vera Ratti, Nanninella Capasso in Mina Settembre?

Maria Vera Ratti in Mina Settembre. Credits: Rai

Conosciamo adesso la giovane Maria Vera Ratti, attrice che gli appassionati di fiction ricorderanno per il suo ruolo di Nina Costello in Rosy Abate 2. Segue un altro importante ruolo nella fiction Il Commissario Ricciardi, e quello in Maradona- Sueño Bendito sulla storia del campionato sportivo. Non solo tv ma anche cinema e teatro, preparandosi così all’arrivo in Mina Settembre.

Nanninella Capasso in Mina Settembre

Nanninella si precipita al consultorio per chiedere aiuto. Amante di un boss di quartiere che tiene in ostaggio il figlio, Mina decide di occuparsi di lei prendendo in carico il suo complicato caso. Ad aiutarla ci sarà anche Claudio, ex marito ma anche importante magistrato che prova a riconquistarla.

Chi è Susy Del Giudice, Sonia/Nunzia in Mina Settembre?

Si unisce al cast di Mina Settembre anche Susy Del Giudice, nota attrice italiana che dopo aver debuttato sin da bambina nel mondo del teatro napoletano, nel corso della sua carriera ha esordito anche sul grande schermo in un film diretto da Nanni Loy. Da ricordare anche le sue numerose comparse in tv in fiction come Il commissario Ricciardi, La vita promessa, I Bastardi di Pizzofalcone e Gomorra – La serie.

Sonia/Nunzia in Mina Settembre

Sonia è la badante romena della madre di Mina. Nonostante abbia un temperamento forte e solido, certamente non le è facile gestire una persona isterica come Olga. Oltre che a saper tenere testa alla madre della protagonista, Olga è anche un’ottima cuoca con un grande talento per la cucina italiana, cosa che qualche volta insospettisce Mina. Dietro infatti il suo aspetto sereno e accogliente si nasconde in realtà una donna con un passato drammatico.

Chi è Massimo Wertmüller, Generale in Mina Settembre?

Nel simpatico ruolo del Generale incontriamo l’attore e doppiatore Massimo Wertmüller, noto al pubblico per aver recitato nel ruolo di Giorgio Pettenella nella serie La squadra. Lo ricordiamo anche per le sue più recenti apparizioni in fiction come R.I.S Roma, 1992 di Sky e Permette? Alberto Sordi.

Generale in Mina Settembre

Conosciamo adesso il Generale, acerrimo nemico di Olga, anche se non si capisce mai il motivo. Uomo gentile, affascinante e vedovo, il Generale possiede anche un cane che porta spesso fuori a passeggiare. Ed è proprio in queste occasioni che Olga ne approfitta per attaccare briga con il vicino di casa.

