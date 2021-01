masterchef,-nominato-diego-armando-maradona:-le-parole-di-cannavacciuolo

Spread the love

Durante la trasmissione del noto talent culinario in onda su Sky, lo chef Cannavacciuolo interviene contro un concorrente che nomina ‘El Pide de Oro’.

Durante la prima puntata di Masterchef di questa sera si inizia con la Mystery Box a tema pancetta: i concorrenti dovranno cucinare un piatto in cui il protagonista è proprio il bacon da utilizzare come si fa nelle classiche colazioni americane, soffritta al posto del guanciale per un’amatriciana ‘rivisitata‘ o addirittura da rendere protagonista di un piatto dolce.

Gli aspiranti chef si sbizzarriscono e i migliori piatti sono stati: ‘Battiamo un altro muro‘ di Cristiano, ‘Pancetta ribelle‘ di Antonio e ‘Tortino Vesuviano‘ di Maxwell.

Proprio quest’ultimo ha catturato l’attenzione del simpatico ventinovenne umbro Monir, che però si è lasciato andare ad un commento che non è piaciuto affatto allo chef Cannavacciuolo, il quale ha prontamente redarguito il giovane.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Bruno Barbieri e Masterchef: “Vado via solo se mi cacciano“

“Non devi nominare Maradona!”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> MasterChef Italia. Chi è il primo concorrente eliminato della 10^ edizione

Lo chiama così per omaggiare lo chef Cannavacciuolo e il cioccolato che fuoriesce gli ricorda proprio la lava del vulcano partenopeo.

Ma ciò che fa risentire il Re di Villa Crespi è la sfacciataggine del concorrente Monir che con una delle sue battute ironizza sul campione scomparso.

D’altronde le puntate di Masterchef sono state registrate prima del 25 novembre 2020, data della tragica scomparsa del Pibe de oro. Monir voleva elogiarlo ricordando il limone e i palleggi del fuoriclasse argentino, nonché azzardando un paragone tra Maradona e Pelè.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Ma subito Cannavacciuolo lo interrompe: “Tre cose non devi nominare a Masterchef: i limoni, il Vesuvio e Maradona!“, ammonendo il concorrente più sfrontato di questa stagione.