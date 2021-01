Mara Venier resuscita il suo lato dimenticato: sensualità alle stelle

Ci sono volti noti dello spettacolo che celano storie intriganti, fatte anche di scatti sexy. L’esempio riguarda una nota conduttrice nostrana.

Mara Venier (Instagram)

Personaggi del mondo della televisione, soprattutto quelli di una certa età, spesso nascondono alle proprie spalle delle storie intriganti. Carriere che li hanno visti in diversi ambiti, magari anche in vesti che noi mai andremmo ad immaginare. Eppure è cosi, ogni personaggio famoso ha la sua storia.

Mara Venier, ad esempio, ad oggi rappresenta una delle icone della televisione italiana. Al timone di ‘Domenica In, la ‘Zia Mara’ (come lei stessa ama farsi chiamare) ha conquistato tutti anno dopo anno. Un’empatia disarmante ed un modo di trattare gli altri che ha creato sempre grandi legami.

Leggi qui —> Mara Venier verrà sostituita: l’indiscrezione che rivela tutto

Leggi qui —> Mara Venier e la delicatezza di una “madre”: Michele Bravi commuove

L’ultima testimonianza, concreta, l’intervista a Michele Bravi che, proprio nel salotto di ‘Domenica In’, ammise di fronte alle telecamere di aver deciso di concedere l’intervista a Mara proprio per la sua delicatezza. La Venier, insomma, è stato davvero in grado di costruire un personaggio amato da tutto il pubblico.

Amorevole, ma la ‘Zia Mara’ nel passato ha catturato anche occhi e cuori degli uomini. Alla veneranda età di 70 anni (il 20 ottobre saranno 71), la conduttrice veneta si è mostrata nel tempo anche per una bellezza mozzafiato.

Mara Venier, icona sexy in copertina

E cosi anche la Venier, per alcuni sarà difficile da credere, ha rappresentato una vera e propria icona sexy. Quelli più grandicelli la ricorderanno in tenera età, ma i più giovani faranno fatica ad immaginare la grande sensualità che la ‘Zia Mara’ ha mostrato durante gli anni della giovinezza.

Correva l’anno 1972 quando, proprio la bella Mara, finì sulla copertina di Playmen, rivista erotica “patinata” italiana per adulti, che fu fondata nel 1967 da Adelina Tattilo e diretta da Luciano Oppo. Proprio lei, la Venier, sguardo sexy, pancia di fuori e forme poco coperte.

Mara Venier (Instagram)

E’ stata proprio la conduttrice, in queste ore, a voler ricordare i tempi che furono, pubblicato proprio nelle stories di Instagram la copertina di quel numero di ‘Playmen’.

Un modo come un altro, evidentemente, per mostrarsi in panni del tutto diversi rispetto a quelli che veste oggi nei salotti televisivi. D’altronde, va detto, la bellezza di Mara è stata sfruttata anche in ambito cinematografico. Tantissimi i film che hanno visto la Venier collaborare anche con registi di spessore importante, da Corbucci a Salvatores, passando per i comici Neri Parenti e Jerry Calà.