Manifestazione sabato a Milano per la difesa della libertà di cura e di informazione, il diritto al lavoro, la protezione della famiglia e dei bambini sabato 30.

Il Comitato Liberi Cittadini di Milano (CLCM) annuncia una manifestazione che si terrà sabato 30 Gennaio, dalle ore 15 alle ore 19 in pzza XXV Aprile a Milano in difesa di:

Libertà di cura

Libertà di espressione e informazione

Diritto al lavoro

Diritto all’istruzione

Diritto alla pluralità dell’informazione e al confronto

E per:

la Salvaguardia e tutela delle categorie più deboli, degli anziani, della famiglia e dei bambini

Il Comitato riunisce cittadini impegnati a divulgare informazioni Su questi temi affinché ogni persona possa riacquisire senso critico e agire in completa consapevolezza sfuggendo ad ogni tentativo di manipolazione. Inoltre opera per creare aggregazione sul territorio intorno ai valori condivisi di verita’, liberta’, democrazia, rispetto per la vita in ogni sua fase e il lavoro.

L’associazione e’ apartitica.

L’evento di sabato è organizzato in collaborazione con altre realtà presenti sul territorio milanese, regionale e nazionale, che condividono la stessa missione quali Comicost, Soprattutto liberi, Uniti si Vince, Attivisti Lombardia, Federazione Popolo Sovrano e SIAMO e vede inoltre la partecipazione di relatori provenienti dal mondo dell’imprenditoria, del diritto, della sanità e della cultura.

Interverranno: