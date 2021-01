Lombardia zona gialla, l’annuncio di Fontana: abbiamo lavorato per il lombardi. Moratti: ci rimettiamo in moto.

Spread the love

Il neo assessore alla sanità e vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti (S) con il presidente della regione Attilio Fontana durante il consiglio regionale. Milano 19 Gennaio 2021.

ANSA / MATTEO BAZZI

“La Lombardia passa in zona gialla. Bene. È stata una settimana certamente difficile, abbiamo lottato perché, come attestato dai dati, i lombardi meritano questa riduzione delle restrizioni. Manteniamo sempre alta l’attenzione verso il virus”: così sui social il presidente della Regione Attilio Fontana annunciando il passaggio della Lombardia in zona gialla dopo l’ultimo monitoraggio settimanale.

Anche in una nota, Fontana spiega: “Mi ha appena chiamato il ministro della Salute, Roberto Speranza. La Lombardia passa in zona gialla”. “È stata una settimana certamente difficile – conclude il governatore – abbiamo lottato perché, come attestano i dati, i lombardi meritano questa riduzione delle restrizioni. A tutti chiedo di continuare comunque a mantenere sempre alta l’attenzione continuando ad adottare comportamenti virtuosi”.

“I dati riguardanti la situazione epidemiologica della Lombardia erano chiari e ben definiti da giorni e la collocazione in zona gialla è la conferma di quanto sosteniamo da giorni”. Lo dice la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Letizia Moratti commentando la notizia del passaggio della Lombardia in ‘zona gialla’. “Confidiamo comunque nella responsabilità dei lombardi – conclude la vicepresidente – e siamo lieti che le imprese e i lavoratori della nostra regione potranno finalmente tornare alle proprie attività a pieno regime: la locomotiva d’Italia si rimette in moto”. (MiaNews)