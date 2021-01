ll-cantante-mascherato,-ecco-gli-indizi-per-capire-chi-sono-le-nove-maschere.-milly-carlucci:-“show-a-prova-di-covid”

Nove misteriose maschere coloratissime. Torna il talent game show “Il Cantante Mascherato” per la seconda edizione, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, ogni venerdì in prima serata su Rai Uno dall’Auditorium Rai del Foro Italico. Milly Carlucci ha introdotto alcune novità al format di origine sudcoreana “nonostante il budget ridotto di quest’anno da parte della Rai”, ha ammesso la conduttrice. La giuria vedrà i confermati Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti con due nuovi ingressi: direttamente da “Ballando con le stelle” Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo. Le maschere sotto le quali si celano personaggi famosi top secret sono: il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, la Pecorella, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto, il Baby alieno e l’Orsetto.

Altra novità è la presenza di 30 detective, presenti in platea e scelti dopo alcuni casting, che saranno la “voce del popolo”. C’è solo da sperare che dal cilindro non spunti la vulcanica Rossella Erra, già discussa e discutibile capitana della “voce del popolo” a “Ballando Con Le Stelle”. A capitanare il gruppo di investigatori il commissario Simone Di Pasquale, affiancato da Sara Di Vaira. Due maestri storici di “Ballando”. La presenza di 30 persone in sala è un escamotage, anche se non dichiarato apertamente, per riempire la platea vuota e ‘scaldare’ un po’ l’atmosfera con gli applausi. Anche in questa seconda edizione le coreografie saranno affidate a Raimondo Todaro. In questo caso i dieci giovani ballerini vivranno in una “bolla” reclusi sia in casa che in studio. Non avranno contatti con l’esterno.

Una trasmissione a prova di Covid-19 avallata anche dal fatto che le nove maschere sono isolatissime e lontane da occhi indiscreti. Il distanziamento quantomeno è garantito. Anche il direttore di Rai Uno Stefano Coletta ha confermato che il programma rispetta tutti “i protocolli anti Covid per l’isolamento del cast e della privacy. Per ogni programma facciamo un protocollo stringente (tamponi, distanziamenti, mascherine) che deve garantire la salute al primo posto”

Milly Carlucci ha rivelato che aveva iniziato ad aprire una trattativa per un coinvolgimento di Teo Mammucari, vincitore dello scorso anno con la maschera del Coniglio rock, “ma lui ha un legame storico con la concorrenza e non è stato possibile averlo”. Il programma si scontrerà contro il “Grande Fratello Vip” ma la Carlucci ha messo le mani avanti: “Non abbiamo fatto strategie particolari sulla messa in onda, che è la stessa dello scorso anno, al venerdì. Se c’è qualcuno che ha fatto ragionamenti di palinsesto credo sia stata la concorrenza. Ma pensiamo solo ad aiutare le persone a casa che stanno attraversando un periodo difficile come questo”. Infine c’è ancora un sogno nel cassetto per la conduttrice: “C’è una stagione per tutto e ho un progetto inedito da proporre alla direzione di Rai Uno”

Infine alcuni indizi sulle nove maschere che la produzione ha reso pubbliche nello spot del programma: “Hanno interpretato oltre 120 tra film e fiction, hanno preso parte a più di 100 programmi televisivi, hanno venduto 130 milioni di dischi e hanno vinto 1 Festival di Sanremo o forse non solo uno”. Caccia aperta al vip.